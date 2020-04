Rasturnare TOTALA de situatie in cazul lui Icardi dupa ce s-a scris ca PSG i-a reziliat contractul! Ce planuri au francezii cu atacantul 

Mauro Icardi a venit la PSG sub forma de imprumut, in toamna anului trecut, de la Inter.

Icardi a fost imprumutat de Inter pana in vara lui 2020, insa parizienii au o optiune de cumparare, in cazul in care vor sa il pastreze la echipa. Cu putin timp in urma, s-a scris ca sefii lui PSG i-au reziliat contractul atacantului dupa ultimele declaratii ale sotiei, care este si managerul sau, Wanda Nara.

Modelul a declarat ca sotul sau doreste sa revina in Italia, ceea ce i-a infuriat pe seicii lui PSG. Insa, situatia a luat o turnura neasteptata. Conform Sky Sports, Paris Saint-Germain este interesata sa exercite optiunea de cumparare a lui Icardi, in valoare de 65 de milioane de euro.

Argentinianul a reusit sa se impuna la campioana din Ligue 1, inscriind 12 goluri in 20 de meciuri jucate.