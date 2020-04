"Asta l-ar putea trage in jos pe Mbappe!" Un campion mondial il avertizeaza pe starul lui PSG. Persoana care i-ar putea 'distruge' cariera 

Kylian Mbappe este unul dintre cei mai talentati tineri fotbalisti ai momentului, motiv pentru care marile echipe ale lumii se lupta pentru semnatura lui.

Fost campion mondial cu Franta, dar si jucator la cluburi importante precum Barcelona, Chelsea sau Arsenal, Emmanuel Petit a vorbit despre situatia co-nationalului sau, avertizand ca o persoana de la PSG i-ar putea 'ingropa' cariera.

Petit l-a atacat pe Neymar, despre care a spus ca nu are o influenta buna asupra atacantului francezilor.

"Mbappe a evoluat mult in ultimii trei ani. A intrat in lumea fotbalului cu un potential urias, era un diamant care trebuia slefuit. I s-au imbunatatit si statisticile.

Cu toate astea, are tendinta sa ma enerveze de fiecare data mai tare. Forteaza intrarile prea mult, il deranjeaza chiar si coechipierii sai. Sa uitam pentru un moment ca este tanar. A demonstrat deja lucruri mari, insa, cum se intampla in domeniu, i se cer mereu mai multe lucruri.

Ceea ce face este incredibil si are un viitor sclipitor in fata. Trebuie sa aiba grija la comportamentul sau. Ii place mult prea mult pe Neymar si asta il poate trage in jos", a declarat Emmanuel Petit pentru Maxifoot.