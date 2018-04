Primul transfer din ERA TUCHEL? Transferul de 200 de milioane promis de El-Khelaifi. Nu e Pogba!

PSG vrea sa transfere un mijlocas la vara.

Eliminati de Real Madrid in optimile Ligii Campionilor, PSG anunta noi transferuri in perioada de mercato din aceasta vara. Potrivit AS, PSG il vrea pe Casemiro, mijlocasul brazilian al lui Real Madrid. Acesta va veni in locul lui Thiago Motta care va pleca la finalul acestui sezon.

Ajuns la 26 de ani, Casemiro a avut evolutii foarte bune si a devenit om de baza la Real Madrid. Mijlocasul brazilian are o clauza de reziliere de 200 de milioane de euro, si nu ar fi o problema pentru PSG. Vara trecuta, PSG platea 222 de milioane pe Neymar.

In acest sezon, Casemiro are 6 goluri marcate pentru Real Madrid in 34 de meciuri in toate competitiile. Brazlianul a v