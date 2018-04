PSG a ales inlocuitorul lui Unai Emery! Anuntul facut de Al-Khelaifi dupa 7-1 cu AS Monaco

Cei de la Paris Saint-Germain au confirmat ca Unai Emery nu va mai fi antrenorul echipei in sezonul viitor.

Eliminarea inca din faza optimilor Champions League il costa postul pe Unai Emery. Desi Paris Saint-Germain a castigat titlul intr-un mod extraordinar, cu 5 etape inainte de final, reusind sa o invinga pe AS Monaco cu 7-1 pe propriul teren, Emery va parasi echipa.

Alesul conform presei din Franta este Thomas Tuchel! Acesta a fost dorit si de Chelsea, insa a ales-o pe PSG: "Thomas Tuchel nu a semnat cu PSG deocamdata" a spus presedintele clubului francez, Nasser Al-Khelaifi.

"Noul nostru antrenor va fi anuntat dupa semnarea contractului. Nu exista nimic nou in acest moment. Astazi avem un antrenor care a castigat cu 7-1 in fata lui AS Monaco si este campionul Frantei" a mai Al-Kheilaifi conform L'Equipe.