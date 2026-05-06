Agenția Mondială Anti-Doping „a bântuit” mulți jucători de tenis, iar excepție nu a făcut nici unul dintre idolii Simonei Halep în tenisul feminin, Kim Clijsters.

Jucătoarea din Belgia cu patru titluri de mare șlem cucerite în proba individuală a povestit una dintre experiențele neplăcute pe care le-a trăit ca urmare a acțiunilor întreprinse e agenții WADA.

Kim Clijsters o înțelege pe campioana Wimbledon care a refuzat recoltarea de probe anti-doping

Una dintre atribuțiile acestora este de a vizita jucătorii inopinat, de cele mai multe ori, foarte devreme în zi, pentru a recolta probe de urină sau chiar de sânge, după caz.

În podcastul său, lansat de puțin timp, Kim Clijsters admite că există mai multe feluri de dificultăți pe care sportivele din WTA le pot întâmpina în raport cu agenții WADA.

De exemplu, fosta campioană a turneului de la Wimbledon, Marketa Vondrousova a fost investigată pentru încălcarea protocolului anti-doping, deoarece reprezentanții WADA sosiți la ușa sa nu ar fi reușit să se prezinte într-o manieră convingătoare, iar cehoaica a refuzat recoltarea probelor.

Comentând situația, Kim Clijsters a spus următoarele: „Nu știu ce aș fi făcut în situația ei. Dacă era vorba despre oameni noi, străini, chiar dacă aș fi răspuns la interfon, nu aș fi deschis ușa,” a menționat Clijsters în podcastul Love All.