Seara in care Dani Alves a devenit cel mai titrat jucator din istoria fotbalului! Brazilianul, recordmen all time dupa titlul luat cu PSG

Dani Alves a devenit cel mai titrat jucator din istorie, dupa ce a cucerit titlul si in Franta, cu PSG.

Ajuns la 34 de ani, Dani Alves a devenit cel mai titrat jucator din istorie, dupa ce a cucerit ieri, in urma victoriei lui PSG cu 7-1 in fata lui Monaco, titlul in Ligue 1.

Brazilianul a ajuns la 37 de trofee castigate cu echipele de club pe la care a trecut. El a cucerit trei Ligi ale Campionilor, doua Cupe UEFA, sase titluri ale Spaniei, precum si titlurile din Italia si Franta.