"Nu puteti cumpara trofeul Champions League!" Mesajul lui Heynckes pentru seicii de la PSG si City

Jupp Heynckes nu crede in cluburile conduse de seici.

Alegeri la Federatie! Miercuri, 18 aprilie, pe www.sport.ro si SPECIAL de la la ora 10.00 la Pro X

Bayern a trecut greu de Sevilla, dar e calificata in semifinalele Ligii Campionilor si are sansa unei noi victorii in cea mai importanta competitie europeana cu Heynckess pe banca. In 2013, antrenorul german a castigat trofeul, iar apoi s-a retras. Acum vrea sa repete istoria.

Heynckess a comentat eliminarile suferite de Manchester City si PSG, echipele considerate principalele favorite la trofeu in acest sezon.

"Priviti miliardele cheltuite de Paris Saint-Germain si de cei din Manchester, City si United! Nu puteti cumpara trofeul Champions League! Nu e posibil. Trebuie sa ai rabdare sa cresti. Nu e nevoie doar ca jucatorii sa se cunoasca, ci sa se si respecte. Asa este si in echipa noastra. Si e ceva dincolo de respect. Baietii se apreciaza si se simt excelent impreuna", a declarat antrenorul german de 72 de ani, conform FirstPost.

Bayern a picat cu detinatoarea trofeului, Real Madrid, in semifinale.