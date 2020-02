Primele imagini cu tricourile pe care le vor purta Mbappe si Neymar in 2020! ULTIMA ORA: cum arata noile echipamente ale lui PSG

PSG revine la designul clasic pentru a marca 50 de ani de la infiintarea clubului.

Noul echipament pentru jocurile de acasa al lui PSG celebreaza aniversarea echipei, avand inscriptionat "50 ans"(50 de ani) in lateralul tricoului. Echipamentul va aparea in luna mai si va fi purtat in sezonul 2020-2021.

Aspectul clasic PSG, care consta intr-un tricou albastru cu dungi rosii flancat cu doua dungi albe subtiri, a fost conceput de creatorul de moda si fostul presedinte al clublui, Daniel Hechter, in 1973. Acesta a fost inspirat de tricoul lui Ajax, club care era avea foarte mult succes in acea perioada, si de drapelul francez.

sursa: www.footyheadlines.com