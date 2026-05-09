Vineri seară, Lens a învins Nantes, pe teren propriu, scor 1-0, într-o partidă transmisă de VOYO. Cu două runde înainte de finalul din Ligue 1, echipa lui Pierre Sage nu mai poate pierde podiumul, astfel că are asigurată prezența în următoarea ediție de Champions League.
Mezian Soares Mesloub (16 ani), gol la 5 secunde după debutul la profesioniști, în Lens - Nantes 1-0
Povestea victoriei cu Nantes este una cu totul aparte. Unicul marcator al meciului a fost Mezian Soares Mesloub, un mijlocaș în vârstă de doar 16 ani, care s-a aflat la debutul său în fotbalul profesionist.
Introdus pe teren în minutul 79, Mesloub a marcat la aproximativ 5 secunde de la intrarea pe teren. După un aut, a primit o pasă în careu de la Andrija Bulatovic și a finalizat excelent, cu un șut pe jos la colțul lung.
Născut în Franța, dar internațional portughez de juniori, puștiul de la Lens este fiul fostului mijlocaș Walid Mesloub (40 de ani), care a strâns peste 300 de meciuri în primele două ligi ale Franței, la Le Havre, Lorient sau Lens.
"Am fost foarte mișcat când am auzit că fiul meu a fost luat în lot, dar să îl și văd pe teren într-un meci cu o asemenea miză... nu eram pregătit! Sunt mândru de el. Muncește foarte mult și acum a fost răsplătit, însă drumul este lung", a spus Walid Mesloub, pentru Ligue 1+.
Potrivit statisticienilor de la Opta, care colectează date din sezonul 2006/2007, niciun alt jucător din Ligue 1 introdus într-un meci nu a înscris mai rapid decât Mezian Soares Mesloub (5 secunde).
Clasamentul din Ligue 1
Lens se află pe locul 2, cu 67 de puncte, trei sub liderul Paris Saint-Germain și șapte deasupra lui Lyon.
În ultimele două etape, echipa condusă de Pierre Sage va înfrunta chiar Paris Saint-Germain și Lyon.