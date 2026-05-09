Vineri seară, Lens a învins Nantes, pe teren propriu, scor 1-0, într-o partidă transmisă de VOYO. Cu două runde înainte de finalul din Ligue 1, echipa lui Pierre Sage nu mai poate pierde podiumul, astfel că are asigurată prezența în următoarea ediție de Champions League.

Mezian Soares Mesloub (16 ani), gol la 5 secunde după debutul la profesioniști, în Lens - Nantes 1-0

Povestea victoriei cu Nantes este una cu totul aparte. Unicul marcator al meciului a fost Mezian Soares Mesloub, un mijlocaș în vârstă de doar 16 ani, care s-a aflat la debutul său în fotbalul profesionist.

Introdus pe teren în minutul 79, Mesloub a marcat la aproximativ 5 secunde de la intrarea pe teren. După un aut, a primit o pasă în careu de la Andrija Bulatovic și a finalizat excelent, cu un șut pe jos la colțul lung.