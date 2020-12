Dat afara de la PSG, Tuchel poate ajunge pe banca unei SUPER echipe din Anglia! Ce formatie de titlu il doreste pe antrenorul german

Thomas Tuchel a fost demis de la PSG in urma cu cateva zile.

Antrenorul german era in conflict cu directorul sportiv Leonardo, iar unii dintre jucatorii din vestiar nu-l agreau. Tuchel a fost demis dupa ce in ultimul sezon de Champions League a ajuns in finala cu echipa franceza.

Formatia din Paris trecea printr-o perioada destul de dificila in campionat. PSG este pe pozitia a treia in Ligue 1, iar echipa s-a calificat cu greu in optimile Ligii. Echipa franceza va intalni Barcelona in faza urmatoare, iar conducerea clubului a decis ca ar fi mai buna o schimbare in acest moment.

Conform celor de la Bild, Tuchel este dorit de Chelsea. Conducerea englezilor il doreste pe german in locul lui Lampard, antrenor care este dat ca si plecat in Anglia dupa ce echipa a pierdut in derby-ul Londrei contra lui Arsenal, scor 1-3.

Chelsea s-a calificat la pas in urmatoarea faza a Ligii, iar in optimi va da piept cu Atletico Madrid.