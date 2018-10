Mbappe, trimis pe banca la PSG dintr-un motiv INCREDIBIL! Acum abia s-a aflat de ce l-a scos Tuchel din primul 11

Fanii lui PSG au avut parte de o surpriza uriasa cand au vazut echipa de start a supercampioanei din Ligue 1 contra lui Marseille.

Mbappe si Rabiot n-au prins primul 11, desi Tuchel pregatise derby-ul cu ei in teren. Explicatia a venit abia dupa joc. Cei doi au intarziat la reunirea echipei inaintea plecarii spre stadion. Motivul, desi intemeiat, n-a fost acceptat de Tuchel. Mbappe si Rabio n-au vrut sa rateze nicio secunda din El Clasico. Au ramas in camera pana la finalul partidei.



PSG s-a impus cu 2-0 in fata lui OM. A fost echilibru total pana la intrarea lui Mbappe, in minutul 62. Apoi campionul Mondial a inscris dupa un contraatac superb, pentru ca Draxler sa inchida tabela in minutul 5 al prelungirilor.

Pedepsit si el, Rabiot a primit si el 10 minute din partea lui Tuchel. A intrat in locul lui Di Maria.