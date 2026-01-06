Fundaşul internaţional ghanez al lui AS Monaco, Mohammed Salisu (26 de ani), a suferit o ruptură de ligamente încrucişate la genunchiul stâng, sâmbătă, la finalul meciului cu Olympique Lyon (1-3), a anunţat clubul de fotbal din Principat, luni seară, într-un comunicat dat publicităţii, citat de AFP.

Salisu, în vârstă de 26 de ani, jucător cheie în defensiva lui Monaco de la sosirea antrenorului Sebastien Pocognoli în octombrie, în locul lui Adi Hutter, s-a accidentat la o ultimă intervenţie în ultimele secunde ale meciului împotriva lui Lyon.

El nu a fost înlocuit şi nu îşi manifestase nicio îngrijorare cu privire la accidentare.

Însă duminică, jucătorul a simţit dureri mai intense, iar testele efectuate luni au confirmat o ruptură a ligamentelor încrucişate de la genunchiul stâng.

Nu va mai juca în acest sezon



Salisu ar urma să fie supus unei intervenţii chirurgicale în curând, iar sezonul său cu Monaco s-a încheiat deja, în timp ce participarea sa la viitoarea Cupă Mondială, pentru care Ghana este calificată, pare foarte puţin probabilă, scrie Agerpres.

După internaţionalul japonez Takumi Minamino, pe 21 decembrie la Auxerre în Cupa Franţei, Salisu este al doilea jucător al lui Monaco care suferă aceeaşi accidentare în trei săptămâni.

AS Monaco - Olympique Lyon 1-3

