VIDEO EXCLUSIV Accidentare horror la ultima fază în Monaco - Lyon! Fotbalistul ratează Campionatul Mondial din 2026

Accidentare horror la ultima fază &icirc;n Monaco - Lyon! Fotbalistul ratează Campionatul Mondial din 2026 Ligue 1
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciurile din Ligue 1 sunt transmise în exclusivitate de VOYO.

TAGS:
Mohammed SalisuAS MonacoOlympique LyonGhanaSébastien Pocognoli
Din articol

Fundaşul internaţional ghanez al lui AS Monaco, Mohammed Salisu (26 de ani), a suferit o ruptură de ligamente încrucişate la genunchiul stâng, sâmbătă, la finalul meciului cu Olympique Lyon (1-3), a anunţat clubul de fotbal din Principat, luni seară, într-un comunicat dat publicităţii, citat de AFP.

Mohammed Salisu, ruptură de ligamente încrucișate

Salisu, în vârstă de 26 de ani, jucător cheie în defensiva lui Monaco de la sosirea antrenorului Sebastien Pocognoli în octombrie, în locul lui Adi Hutter, s-a accidentat la o ultimă intervenţie în ultimele secunde ale meciului împotriva lui Lyon. 

El nu a fost înlocuit şi nu îşi manifestase nicio îngrijorare cu privire la accidentare.

Însă duminică, jucătorul a simţit dureri mai intense, iar testele efectuate luni au confirmat o ruptură a ligamentelor încrucişate de la genunchiul stâng.

Nu va mai juca în acest sezon

Salisu ar urma să fie supus unei intervenţii chirurgicale în curând, iar sezonul său cu Monaco s-a încheiat deja, în timp ce participarea sa la viitoarea Cupă Mondială, pentru care Ghana este calificată, pare foarte puţin probabilă, scrie Agerpres.

După internaţionalul japonez Takumi Minamino, pe 21 decembrie la Auxerre în Cupa Franţei, Salisu este al doilea jucător al lui Monaco care suferă aceeaşi accidentare în trei săptămâni.

AS Monaco - Olympique Lyon 1-3

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cod galben de ploi, ninsori, polei și vânt puternic în aproape toată țara. Temperaturile scad până la -15 grade. HARTĂ
Cod galben de ploi, ninsori, polei și v&acirc;nt puternic &icirc;n aproape toată țara. Temperaturile scad p&acirc;nă la -15 grade. HARTĂ
ARTICOLE PE SUBIECT
Cătălin C&icirc;rjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul &rdquo;incompatibil cu stilul&rdquo; selecționerilor: &rdquo;Tati, C&icirc;rjan rimează cu H&icirc;ldan!&rdquo;
Cătălin Cîrjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul ”incompatibil cu stilul” selecționerilor: ”Tati, Cîrjan rimează cu Hîldan!”
ULTIMELE STIRI
Compagno, salt financiar spectaculos: c&acirc;t c&acirc;știgă fostul star al FCSB-ului &icirc;n Coreea de Sud
Compagno, salt financiar spectaculos: cât câștigă fostul star al FCSB-ului în Coreea de Sud
Play-off sau nimic pentru un antrenor din Superligă: &rdquo;Pot să fiu demis sau pot pleca&rdquo;
Play-off sau nimic pentru un antrenor din Superligă: ”Pot să fiu demis sau pot pleca”
West Ham - Nottingham Forest, derby-ul durerii &icirc;n Premier League, EXCLUSIV pe VOYO de la ora 22:00!
West Ham - Nottingham Forest, derby-ul durerii în Premier League, EXCLUSIV pe VOYO de la ora 22:00!
Transferul e ca și făcut! Caio Ferreira pleacă de la FC Argeș, după ce a făcut senzație: &rdquo;Un profit excelent&rdquo;
Transferul e ca și făcut! Caio Ferreira pleacă de la FC Argeș, după ce a făcut senzație: ”Un profit excelent”
Costel G&acirc;lcă &icirc;și ia g&acirc;ndul de la transferul visat de rapidiști: &rdquo;Nu cred că o să vină&rdquo;
Costel Gâlcă își ia gândul de la transferul visat de rapidiști: ”Nu cred că o să vină”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a intervenit &icirc;n forță la FCSB: Am dat ordin să-l ia! Intră cu mingea ca Hagi

Gigi Becali a intervenit în forță la FCSB: "Am dat ordin să-l ia! Intră cu mingea ca Hagi"

Ruptură &icirc;n familie: Gigi Becali: L-am iubit ca pe un frate, dar am aflat ce a făcut

Ruptură în familie: Gigi Becali: "L-am iubit ca pe un frate, dar am aflat ce a făcut"

Se face transferul! FCSB mai renunță la un jucător

Se face transferul! FCSB mai renunță la un jucător

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au &icirc;nceput să facă primele transferuri

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri

Revoluție la FCSB! Gigi Becali: Gata, de la anul le spun să dea drumul! L-am sunat și pe Rădoi

Revoluție la FCSB! Gigi Becali: "Gata, de la anul le spun să dea drumul! L-am sunat și pe Rădoi"

Mihai Stoica anunță transferul pregătit de FCSB pentru titlu: &bdquo;Gigi dă banii!&rdquo;

Mihai Stoica anunță transferul pregătit de FCSB pentru titlu: „Gigi dă banii!”



Recomandarile redactiei
Compagno, salt financiar spectaculos: c&acirc;t c&acirc;știgă fostul star al FCSB-ului &icirc;n Coreea de Sud
Compagno, salt financiar spectaculos: cât câștigă fostul star al FCSB-ului în Coreea de Sud
Play-off sau nimic pentru un antrenor din Superligă: &rdquo;Pot să fiu demis sau pot pleca&rdquo;
Play-off sau nimic pentru un antrenor din Superligă: ”Pot să fiu demis sau pot pleca”
Transferul e ca și făcut! Caio Ferreira pleacă de la FC Argeș, după ce a făcut senzație: &rdquo;Un profit excelent&rdquo;
Transferul e ca și făcut! Caio Ferreira pleacă de la FC Argeș, după ce a făcut senzație: ”Un profit excelent”
Verdictul lui Mircea Lucescu după transferul lui Louis Munteanu &icirc;n SUA: &bdquo;Nicio legătură!&ldquo;
Verdictul lui Mircea Lucescu după transferul lui Louis Munteanu în SUA: „Nicio legătură!“
Costel G&acirc;lcă &icirc;și ia g&acirc;ndul de la transferul visat de rapidiști: &rdquo;Nu cred că o să vină&rdquo;
Costel Gâlcă își ia gândul de la transferul visat de rapidiști: ”Nu cred că o să vină”
Alte subiecte de interes
A făcut spectacol la EURO 2024 și acum a prins transferul carierei!&nbsp;
A făcut spectacol la EURO 2024 și acum a prins transferul carierei! 
Ce pedeapsă a primit fotbalistul din Ligue 1 care a acoperit intenționat două sigle de pe tricou
Ce pedeapsă a primit fotbalistul din Ligue 1 care a acoperit intenționat două sigle de pe tricou
Kylian Mbappe, uitat pe banca de rezerve &icirc;n derby! PSG merge &icirc;nsă brici fără starul francez
Kylian Mbappe, uitat pe banca de rezerve în derby! PSG merge însă brici fără starul francez
Parcurs impecabil pentru antrenorul fără licență amendat la fiecare meci: a salvat echipa și a dus-o &icirc;n finala Cupei
Parcurs impecabil pentru antrenorul fără licență amendat la fiecare meci: a salvat echipa și a dus-o în finala Cupei
Nebunie! Uruguay e OUT de la Cupa Mondială, Coreea de Sud s-a calificat &icirc;n optimi. Grupa H: Coreea de Sud - Portugalia 2-1 / Ghana - Uruguay 0-2
Nebunie! Uruguay e OUT de la Cupa Mondială, Coreea de Sud s-a calificat în optimi. Grupa H: Coreea de Sud - Portugalia 2-1 / Ghana - Uruguay 0-2
Halucinant! Notorietatea lui Harry Maguire a ajuns și &icirc;n parlamentul Ghanei: &bdquo;E cea mai mare amenințare pentru Manchester United!&rdquo;&nbsp;
Halucinant! Notorietatea lui Harry Maguire a ajuns și în parlamentul Ghanei: „E cea mai mare amenințare pentru Manchester United!” 
CITESTE SI
Ungaria nu va ieși din Uniunea Europeană, aceasta se va destrăma singură, afirmă premierul maghiar Viktor Orban

stirileprotv Ungaria nu va ieși din Uniunea Europeană, aceasta se va destrăma singură, afirmă premierul maghiar Viktor Orban

Ziua v&acirc;nd mașini, noaptea c&acirc;ntă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

protv Ziua vând mașini, noaptea cântă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

Motivul pentru care Donald Trump vrea at&acirc;t de mult Groenlanda, cea mai mare insulă din lume: &rdquo;Resurse minerale și energetice&rdquo;

stirileprotv Motivul pentru care Donald Trump vrea atât de mult Groenlanda, cea mai mare insulă din lume: ”Resurse minerale și energetice”

O t&acirc;nără rom&acirc;ncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră

stirileprotv O tânără româncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!