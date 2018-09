Neymar, tot mai criticat: "E Kim Kardashian din fotbal, un fenomen in pub-uri!" 

Neymar isi atrage tot mai multe critici.

Criticat in vara pentru simularile de la Cupa Mondiala, Neymar a revenit in Franta, acolo unde incearca sa se impuna la PSG.

Joey Barton, fost jucator la Marseille si aspru critic la adresa brazilianului, spune ca Neymar si-a aratat adevarata valoare la Cupa Mondiala din Rusia.

"E Kim Kardashian din fotbal, nu e cel mai bun din lume. L-am vazut la Cupa Mondiala din Rusia, nu este la acelasi nivel cu Messi si Ronaldo. Are cativa jucatori inaintea lui, Neymar nu e fenomen in fotbal, e un fenomen de pub", a spus Barton, unul dintre cei mai vehementi critici din fotbalul brtanic.

Barton nu e de acord nici cu echipamentele Jordan folosite de PSG in Champions League. "Pe bune? Ala e echipament de baschet, voi sunteti echipa de fotbal. E ciudat sau mi se pare mie?", a spus Barton in L'Equipe.



Neymar are un inceput bun de sezon pentru PSG, care a pierdut insa in deplasarea cu Liverpool din grupele Champions League. Brazilianul a marcat 4 goluri in primele 7 meciuri oficiale din acest sezon pentru PSG.