Un fost star din Premier League si Ligue 1 da de pamant cu Neymar! "Este Kim Kardashian al fotbalului"

Neymar este tot mai criticat in Franta. Meciul ratat cu Liverpool pare sa fie picatura care umple paharul pentru fotbalistul de la PSG.

Neymar Jr. nu trece prin cele mai fericite momente la PSG. Brazilianul este criticat dur de Joey Barton, fostul star de la OM si Newcastle.

Englezul acum in varsta de 36 de ani a dat de pamant cu Neymar. Acesta nu a ezitat sa-l compare pe fostul fotbalist de la Barcelona cu Kim Kardashan.

"Cred ca Neymar este un fel de Kim Kardashian al fotbalului", a declarat Barton pentru L'Equipe.

Fotbalistul trecut si pe la Manchester City este de parere ca Neymar nu este nici pe departe la nivelul lui Messi si Ronaldo, in plus este doar un fenomen publicitar.



"Neymar nu este cel mai bun fotbalist din lume si am vazut acest lucru si in Rusia. Nu este la nivelul lui Ronaldo si Messi. Sunt multi fotbalisti mai buni decat el in lume", este de parere Joey Barton.

Barton spune ca acum lucrurile s-au schimbat in fotbalul mondial, iar toata lumea sustine echipele mari care castiga trofee. In plus, in casa familiei Barton este evitat total numele lui Neymar. :)

"Acum toata lumea sustine echipele mari. Cand fiul meu joaca fotbal vrea sa fie ca Messi, Ronaldo sau Salah, dar in niciun caz Neymar sau Kane. Nici nu pronuntam numele lui Neymar in casa", a incheiat fostul fotbalist de la OM.