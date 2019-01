"Neymar s-a oferit pentru transfer" Seicii de la Paris TREMURA! Brazilianul a decis sa plece

Neymar vrea sa revina cu orice pret la Barcelona.

Neymar s-a oferit sa revina la Barcelona, anunta azi Mundo Deportivo, care citeaza postul public Radio Catalunia.

Brazilianul a avut o discutie cu seful scouterilor de la Barcelona in Brazilia inainte de Craciun si l-a anuntat ca e dispus sa faca orice pentru o revenire pe Camp Nou. In cadrul discutiei, Neymar a recunoscut ca a fost greseala sa plece de la Barcelona si considera ca cea mai buna varianta pentru el ar fi sa se intoarca.

Neymar a fost in dusctii si cu Real Madrid vara trecuta, insa seicii au pus capat oricarei discutii si chiar au trecut la amenintari, daca jucatorul va fi abordat de Florentino Perez.

In cazul Barcei, PSG e deja in conflict cu catalanii dupa fortarea transferului lui Neymar. Seicii au achitat clauza si l-au luat pe brazilian, in ciuda opozitiei conducerii Barcelonei.