FABULOS! Neymar a dat petrecere monstru cu 26 de femei de Revelion, in Brazilia! Ce jucator de la Barca i-a fost alaturi

Neymar a petrecut de Revelion alaturi de Arthur Melo, de la Barcelona, si de surferul Gabriel Medina. 26 de femei le-au fost alaturi la mega petrecere.

La petrecere au ajuns mai tarziu si Lucas Lima, de la Palmeiras, dar si cantaretul Thiaguino.



Neymas, Arthur si Lucas Lima au incins si un meci de Teqball, in ciuda faptului ca brazilianul lui PSG s-a confruntat cu o accidentare in ultima perioada.