Asta era lovitura DECENIULUI in fotbal: Salah, langa Mbappe si Neymar! Dezvaluire incredibila: "Cand te gandesti la TOP 5 jucatori din lume, unul e Salah!"

Paris Saint-Germain a vrut sa-l transfere si pe Mohamed Salah.

Vara lui 2017 a fost una cu adevarat nebuna pentru PSG. Clubul francez i-a adus pe Neymar si Kylian Mbappe cu 400 de milioane de euro si a completat o tripleta de vis alaturi de Cavani. Insa atacantul uruguayan putea "sari din schema" - Unai Emery a dezvaluit inainte de partida dintre Liverpool si Arsenal de sambata ca PSG l-a vrut pe Mo Salah!

Salah a fost cumparat in urma cu un an si jumatate de Liverpool de la AS Roma cu 34 de milioane de lire. "Am vorbit despre posibilitatea de a-l transfera pe Salah la PSG cand era la Roma. Am avut niste indoieli - apoi a semnat cu Liverpool si acele indoieli au fost risipite de Salah.

Indoielile erau legate de ce prestatii ar avea intr-o echipa mare, cu vedete. De exemplu, la PSG. Dar astazi va pot spune ... cand vorbesti despre cei mai buni 5 jucatori din lume, unul dintre ei este Salah" a spus Unai Emery in conferinta de presa.