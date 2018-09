"Neymar s-a intors!" Faza FABULOASA a starului de la PSG! Cum a umilit 2 adversari cu un singur dribling

Mai mult criticat in ultima perioada, Neymar a revenit la fazele spectaculoase.

PSG continua startul perfect de sezon in Ligue 1 - dupa 7 etape, echipa lui Thomas Tuchel are 7 victorii si 8 puncte avans in clasament fata de Lyon. Ultima victorie a venit cu 4-1 in fata celor de la Reims, cei care au condus cu 1-0 pe Parc des Princes.

Egalarea a venit imediat, prin Cavani, pentru ca apoi Neymar sa inscrie si el din penalty. Cavani a reusit apoi dubla iar tabela a fost inchisa de Meunier. PSG are 24 de goluri marcate in primele 7 etape, Cavani si Neymar avand deja cate 5 goluri.

Neymar a facut show cu Reims - criticat pentru prestatia din UEFA Champions League, dar si pentru simularile de la Mondial care au continuat si in noul sezon, Neymar a reusit o faza prin care a amintit de unul dintre motivele pentru care PSG a platit 222 de milioane de euro pentru a-l aduce.