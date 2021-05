Neymar s-a dat in spectacol pe terenul de baschet! Cos de la jumatatea terenului si o provacare lansata pentru un cunoscut jucator din NBA! Reactia lui Mbappe

Starul brazilian reuseste mereu sa ajunga in luminta reflectoarelor.

De data aceasta, Neymar a fost filmat in timp ce se afla pe un teren de baschet, alaturi de cunoscutul sau coleg, Kylian Mbappe, iar brazilianul a aruncat si a inscris de la jumatatea terenului, starning reactia celor din jur, fiind luat in brate si sarbatorind reusita mai ceva ca un gol marcat in campionatul francez.

Neymar a postat imaginile pe contul de Instagram, unde au fost vizionate de aproape 10 milioane de ori, in mai putin de 24 de ore. "Ai grija Stephen Curry", a fost mesajul amuzant scris de Neymar pentru vedeta din NBA, de la Golden State Warriors.



Jucatorul lui PSG tocmai si-a prelungit contractul cu echipa antrenata de Mauricio Pochettino, pana in 2025, punand astfel capat speculatiilor care il dadeau cu sanse mari de a se intoarce la Barcelona in aceasta vara, pentru a jucat din nou alaturi de Messi, cu care s-a inteles exceptional in anii petrecuti in Spania.