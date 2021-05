Oferta de top pentru Razvan Marin! Romanul s-ar putea duela cu Neymar in Franta! Ce club important il vrea pe jucatorul lui Cagliari

Razvan Marin a reusit evolutii bune in Serie A in acest sezon.

Imprumutat de Cagliari la inceputul acestui sezon, romanul a impresionat, fiind in multe momente cel mai bun jucator din echipa. Recent, presa din Italia a scris ca Marin este dorit la AS Roma, dar aceasta nu este singura echipa importanta care vrea sa-i obtina semnatura.

Potrivit agentiei care il impresariaza pe Razvan Marin, mijlocasul crescut de Viitorul este dorit si de Olympique Lyon. Informatia a fost facuta publica pe contul de Instagram al firmei PC Soccer Management, unde un urmaritor a pus intrebarea: "Care a fost clubul cu cea mai mare reputatie care s-a interesat de un jucator roman in sezonul curent?"

Romanul in varsta de 24 de ani a adunat 35 de aparitii in tricoul lui Cagliari in acest sezon, reusind 3 goluri si 6 assist-uri. Razvan Marin este cotat, potrivit site-ului transfermarkt.com, la 12 milioane de euro.