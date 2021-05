Neymar ataca arbitrul dupa suspendarea din finala Cupei Frantei! Mesajul postat de starul lui PSG

Starul brazilian a postat un mesaj pe Instagram, unde sustine ca galbenul primit cu Montpellier a fost cu intentie.

PSG a trecut de Montpellier in semifinalele Cupei Frantei. Meciul nu a putut fi decis dupa 90 de minute, scorul fiind 2-2, asa ca finalista s-a decis la loviturile de departajare.

Pentru Paris Saint-Germain au marcat toti jucatorii, iar echipa lui Pochettino s-a impus cu 6-5 la penalty-uri.

Neymar, introdus pe teren in minutul 86, cand scorul era 2-2, a reusit sa incaseze un cartons galben, dupa un fault, si va fi indisponibil pentru finala Cupei Frantei. Jucatorul brazilian a acuzat decizia arbitrului, argumentand ca a primit cartonasul galben prea usor, si ca totul a fost un atac personal.



"Am jucat 5 minute, am comis un fault, iar el imi da un fault fara sa se gandeasca...

Multumesc ca m-ai suspendat pentru finala.

Cred ca a fost ceva personal", a declarat Neymar pe contul oficial de Instagram.

PSG o va intalni in finala Cupei Frantei pe castigatoarea dintre formatia secunda, Rumilly Vallieres, si AS Monaco. Ar putea fi singura sansa ca parizienii sa cucereasca un trofeu in acest sezon. In Champions League au fost eliminati in semifinale de Manchester City, in timp ce in campionat se afla pe locul 2, la 3 puncte in spatele lui Lille, cu doua etape inainte de final.