Neymar in conflict cu fanii lui PSG! "Drumul spre impacare va fi lung". Thomas Tuchel:"Nu pot sa influentez reactia suporterilor"

Neymar a avut parte de o vara foarte agitata si in jurul lui s-a creat o adevarata telenovela. Totul din cauza dorintei sale de a reveni la Barcelona.

Neymar a revenit dupa accidentarea suferita si poate juca astazi impotriva celor de la Strasbourg. Fanii l-au avertizat pe brazilian prin intermediul unui comunicat si acestia nu ii pregatesc o primire calduroasa.

Se pare ca suporterii s-au saturat de nemultumirile brazilianului si considera ca jucatorul isi bate joc de club.

"Drumul spre impacare va fi lung", i-au transims fanii lui Neymar

"Fanii lui PSG care sunt furiosi pe Neymar ii pot spune ca nu are dreptul sa faca greseli. A fost o lipsa de respect constanta a lui fata de club, pe care l-a si umilit uneori", au mai scris suporterii lui PSG.

Nu este prima oara cand suporterii lui PSG se declara nemultumiti de atitudinea lui Neymar, insa de data asta paharul pare ca s-a umplut.

Antrenorul lui Paris Saint-Germain a spus ca ii intelege pe suporteri si nu stie cum poate influenta relatia dintre ei si Neymar.

"Pot sa ii inteleg pe suporterii care nu sunt multumiti cu situatia lui Neymar si cu ce s-a intamplat, dar nu pot sa influentez reactia lor. Nu pot sa ii controlez. Singurul lucru pe care pot sa il controlez este echipa mea", a spus Tuchel.

Tuchel le-a transmis totusi un mesaj suporterilor: "Fereastra de transferuri s-a inchis, putem sa ne concentram asupra noastra acum. Sunt convins ca Neymar va da totul pentru a ne ajuta sa marcam cat mai mult in acest sezon"

PSG - Strasbourg se joaca astazi la 18:30 si Neymar este asteptat sa revina in teren. De asemenea si Mauro Icardi adus in aceasta vara sub forma de imprumut de la Inter Milano ar putea debuta astazi.

"Neymar este jucatorul lui PSG. Prin urmare este pregatit sa joace maine. Ieri s-a antrenat bine, astazi sper sa se antreneze la fel de bine. Va fi gata sa joace. Icardi trebuie sa isi gaseasca ritmul. Prezenta sa in echipa este buna si ar putea sa joace maine", a incheiat Tuchel.