Transfer de 200 de milioane de euro pregatit in secret la Barca! Mutarea care da peste cap Europa: Neymar, sters de pe lista

Barcelona pregateste in secret ceea ce ar putea fi cel mai spectaculos transfer al anului viitor.

Potrivit MundoDeportivo, in birourile de pe CampNou se discuta intens despre posibilitatea aducerii lui Mbappe la Barcelona. Mutarea ar urma sa aiba loc in vara anului viitor, noteaza sursa citata.

Barcelona a incercat in aceasta vara sa-l readuca pe Neymar, fara succes insa. O parte dintre oamenii care se afla in board-ul de conducere al Barcelonei nu au fost deranjati de ratarea transferului lui Neymar. Brazilianul a cazut in dizgratie dupa ce a ales sa plece la PSG si in plus nici forma sportiva nu-l recomanda pentru o revenire la Barcelona, scrie MundoDeportivo. De asemenea, Neymar este un personaj care atrage atentia asupra sa prin viata extrasportiva, ceea ce nu poate fi spus in cazul lui Mbappe.

Francezul are de partea sa si varsta (20 de ani) ceea ce inseamna o rata de progres mult mai mare si mai importanta decat in cazul lui Neymar care a ajuns deja la 27 de ani. Singura problema in cazul lui Mbappe este cota jucatorului si contractul pe care il are cu PSG. Mbappe si Neymar au venit in acelasi timp la PSG, in 2017, si ambilor jucatori le expira contractele in 2022. Barcelona ar putea incerca in vara viitoare sa-l transfere pe Mbappe, scriu jurnalistii spanioli, in ciuda faptului ca fotbalistul francez are o cota de piata de 200 de milioane de euro.