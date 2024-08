Ionuț Radu, transfer în ultimele ore de mercato! Clubul care insistă pentru mutare

Ionuț Radu s-a întors în această vară la Inter Milano, după un împrumut de un sezon la Bournemouth. Portarul mai are un an de contract alături de campioana din Serie A, însă nu intră în planurile clubului.

În ultimele săptămâni, Radu a fost dorit de două echipe din Serie B, Palermo și Sassuolo, însă un transfer nu s-a materializat. Agentul Oscar Damiani a declarat că "au fost negocieri, dar nu am ajuns la o înțelegere pentru că ei și-ar fi dorit un împrumut. Radu ar vrea un contract pe cel puțin două sezoane. La finalul sezonului, respectivul club poate alege un alt portar și atunci ce facem? Dacă un club crede într-un jucător, atunci îi oferă un contract pe doi-trei ani".

În ultimele ore, Strasbourg, formație din Ligue 1, a reintrat în cursa pentru semnătura lui Ionuț Radu, anunță Sempre Inter, care citează Sky Sport Italia. Informația este confirmată și de jurnalistul Nicolo Schira.

Rămâne de văzut dacă Inter și Strasbourg vor ajunge la un acord pentru Ionuț Radu. Fereastra de mercato din Franța se încheie vineri, 30 august.

Strasbourg, formație antrenată din această vară de englezul Liam Rosenior, a început sezonul din Ligue 1 cu o remiză, 1-1 contra lui Montpellier, și o victorie, 3-1 împotriva lui Rennes.

În startul acestei stagiuni, Strasbourg s-a bazat pe portarul suedez Karl-Johan Johnsson (34 de ani), care a fost transferat de la Bordeaux.

#Strasbourg have re-opened talks with #Inter to try to sign Andrei #Radu, who is not in Nerazzurri’s Plans. #transfers https://t.co/ghseWRUz5F