CRIZA la PSG! Seicii au promit o noua veste proasta: dupa Neymar si Mbappe FORTEAZA plecarea! 

Leonardo a revenit la conducerea lui PSG si are o multime de batai de cap!

Neymar si Mbappe, cei mai scumpi jucatori transferati vreodata, vor sa plece de la PSG, clubul care a platit 400 de milioane de euro pentru transferul lor. Neymar nu s-a prezentat la reunire, Mbappe in schimb a venit. Viitorul tanarului atacant francez la Paris nu este sigur, dupa cum recunoaste chiar Leonardo.



Leonardo: Nu pot sa promit ca Mbappe isi prelungeste contractul cu PSG!

"Nu pot sa promit ca Mbappe isi va prelungi contractul cu PSG. Eu nu fac promisiuni decat daca sunt sigur ca se vor indeplini, iar in acest caz nu sunt sigur ca va fi asa. Nu stiu daca acum contractul sau este o prioritate. Mbappe este aici. E foarte important pentru club, a revenit la antrenamente cu o atitudine super pozitiva. Zambeste tot timpul, e carismatic, toata lumea il iubeste si e important sa ai un jucator ca el in echipa. In privinta contractului, nu iau eu aceste decizii, iar ceea ce ma intereseaza este ce avem concret azi de facut. Contractul sau nu e de actualitate in acest moment", a spus Leonardo in Le Parisien.

Declaratia vine dupa ce Mbappe a declarat public ca vrea sa plece la Real Madrid, insa acum nu este momentul ceea ce a dus la speculatii in privinta unei mutari programate pentru sezonul urmator.

O eventuala plecare a lui Mabappe ar fi o noua lovitura uriasa pentru PSG, dupa telenovela din jurul lui Neymar din aceasta bara. Brazilianul a decis sa se intoarca la Barcelona si nu s-a prezentat la reunirea echipei. "Orice jucator poate sa plece pentru o oferta care va multumi pe toata lumea. In acest moment nu este nicio oferta pentru el", a spus Leonardo.