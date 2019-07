Real da LOVITURA ANULUI in ultimele secunde ale perioadei de transferuri si nu e Neymar! A pregatit o suma RECORD pentru fotbalul spaniol: MUTARE ISTORICA

Real Madrid va lasa cea mai importanta mutare a verii pe ultima suta de metri.

Real Madrid va incerca sa dea marea lovitura a anului in materie de transferuri in ultimele ore ale perioadei de transferuri, informeaza Marca. "Galacticii" il vor cu orice pret pe Paul Pogba si vor incerca sa-l aduca in aceasta vara.

Manchester United a fost foarte clara in privinta transferului lui Pogba: mijlocasul francez nu e de vanzare. Real evita astfel sa intre intr-o negociere sau licitatie si pregateste o oferta uriasa pentru ultima zi de transferuri pentru ca United sa nu mai aiba timp sa reactioneze.

Conform jurnalistilor spanioli, Real a pregatit 180 de milioane de euro pentru transferul lui Pogba, insa suma ar putea creste. Chiar si in eventualitatea in care oferta finala va fi de 180 de milioane de euro, suma ar reprezenta un adevarat record pentru un transfer realizat de o echipa din Spania.