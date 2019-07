Lovitura uriasa pregatita de Barcelona! Cum il aduce pe Neymar fara sa dea vreun ban

Revenirea lui Neymar la Barcelona tinde sa devina telenovela verii in fotbal! Campioana Spaniei l-a adus deja pe Frenkie De Jong, urmeaza sa-l prezinte si pe Griezmann, iar cireasa de pe tort urmeaza sa fie Neymar! Brazilianul a rupt tacerea intr-un interviu pentru presa din Brazilia ce va fi publicat astazi, in jurul orei 15.00 (ora Romaniei), in care vorbeste si despre situatia de la PSG si revenirea la Barcelona.

Desi parea ca mutarea sa fie una extrem de dificil de realizat, cei de la Barcelona au pregatit o oferta de nerefuzat pentru Paris Saint-Germain! Culmea, aceasta oferta nu implica nicio suma de bani!

Conform dezvaluirii facute de jurnalistul Christian Falk de la BILD, Barcelona ofera la schimb 3 jucatori importanti! Mai exact, cei de la Barca le-au transmis celor de la PSG sa aleaga 3 din 4 jucatori: Philippe Coutinho, Ousmane Dembele, Samuel Umtiti si Nelson Semedo!

According to our information, @FCBarcelona has not offered any money to @PSG_inside for @neymarjr. Barca offered this deal: In exchange with Neymar PSG could choose three of the four players from the quartet Philippe Coutinho, Dembélé, Samuel Umtiti and Nelson Semedo @BILD_Sport