PSG a pus ochii pe unul dintre jucatorii lui Arsenal! Ce fotbalist vor sa aduca francezii dupa ce au pierdut finala Champions League

PSG doreste sa transfere un fundas dreapta de la Arsenal.

Dupa pierderea finalei din Champions League in fata lui Bayern Munchen, scor 1-0, parizienii s-au hotarat sa-si intareasca echipa. Conducerea celor de la PSG a facut o oferta de 25 de milioane de lire sterline pentru Hector Bellerin. Fundasul dreapta in varsta de 25 de ani mai are contract cu "tunarii" pana in iunie 2023, conform The Guardian.

Ibericul se afla din 2011 la Arsenal, echipa cu care a castigat trei Cupe ale Angliei si trei Supercupe.

Bellerin mai este dorit in acelasi timp de Bayern Munchen si Juventus.

32 de milioane de euro este cota lui Bellerin, conform Transfermarkt.