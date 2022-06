Leonardo rupe tăcerea după ce a fost dat afară de la PSG: „Nu mi s-a spus că e condiție pentru ca Mbappe să rămână!”

Oficialii lui Paris Saint-Germain au reușit să îi prelungească înțelegerea lui Kylian Mbappe (23 ani), iar asta a adus de la sine schimbări în cadrul clubului. Obiectivul echipei rămâne în continuare trofeul UEFA Champions League, iar pentru asta conducătorii vor să se asigure că au cei mai buni oameni.

Schimbările propuse de conducere au 'afectat' și postul lui Leonardo, cel care a fost demis din funcția de director sportiv. Clubul nu a anunțat oficial despărțirea de brazilian, însă acesta a oferit un interviu în L'Equipe, vorbind despre plecarea sa de la Paris Saint-Germain.

Leonardo: „Nu mi s-a spus că e condiție pentru ca Mbappe să rămână!”



Leonardo a vorbit despre despărțirea de campioana Franței, abordând și subiectul eliminării rușinoase din UEFA Champions League, în fața lui Real Madrid.

„Am vorbit cu clubul legat de plecarea neanunțată. Poate are legătură cu modul meu de a fi, însă întotdeauna mi se pare puțin patetic să spui 'mulțumim mult, adio...' Nu era important să facem un comunicat de presă. Relația mea cu PSG a fost întotdeauna legată de o emoție extrem de puternică. Plec fără amărăciune. Sincer, zero. Am și punctul meu de vedere, desigur, însă nu este momentul pentru asta.

Trebuie să le mulțumesc celor din Qatar și Paris pentru oportunitatea oferită și nu o fac de complezență”, au fost primele declarații ale lui Leonardo, citat de Marca.

Brazilianul a vorbit și despre eliminarea rușinoasă din Champions League cu Real Madrid, punctând: „Aveam încredere că ne calificăm, desigur, așa cum au fost și Chelsea și Real Madrid...e un subiect care ne dă de gândit. În zilele noastre ai atâtea lucruri în jurul fotbalului, atâtea gânduri, nu e ușor să te menții concentrat mai mult de 90 de minute.

În zilele noastre jucătorii sunt mai mult de atât, există o afacere în spate și multe în joc. Realitatea este că eu cred că am fi putut marca mai mult. Au fost momente în care ne-am gândit că poate era mai ușor să așteptăm sau mai bine să continuăm”.

Întrebat dacă plecarea sa a fost condiție pentru ca Mbappe să își prelungească înțelegerea, Leonardo a răspuns sincer: „Nu, nu mi s-a spus asta. Dar nu vreau să intru în astfel de discuții. Faptul că au reușit să țină un jucător de acest nivel, francez și parizian, este important pentru PSG și Ligue 1.

Este criteriul vostru să fie șocant să se producă în seara în care Mbappe prelungește și câștigăm titlul. E mai ușor să judeci decât să iei o decizie. Nu e ușor să iei decizii. Toată lumea este sub presiune”.

„Când ajung trei tinere talente precum Hakimi, Nuno Mendes și Donnarumma, Ramos, Wijnaldum și Messi, îți spui: 'ce este asta?' Toată lumea a spus-o. Apoi pierzi cu Real Madrid în optimi și 'la naiba, e vina directorului sportiv, echipa..'

În ceea ce privește transferul lui Messi, a fost ceva neașteptat. Mă gândesc și îmi spun: 'am participat la unicul transfer din cariera lui Messi!' Sunt Pele, Maradona și el, așa că atunci când fac un bilanț al etapei mele aici spun despre finala Champions, trofeele din Ligue 1 și Cupa Franței și transferul lui Messi”, a concluzionat brazilianul.