EXPLODEAZA focarul de Covid-19 la PSG! Alti trei jucatori au fost depistati pozitiv dupa starurile Neymar, Di Maria si Paredes! 

Inca 3 jucatori de la PSG au fost depistati pozitiv cu Covid-19.

Continua cazurile de fotbalisti depistati pozitiv cu Covid-19 in lotul celor de la PSG. Dupa ce initial au fost anuntati pozitivi Neymar, Di Maria si Paredes, a venit randul lui Maquinhos, Icardi si Navas, anunta L'Equipe. Toti au fost in vacanta in Ibiza.

Chiar daca alaturi de acest grup de fotbalisti care si-au petrecut concediul in Insulele Baleare, s-a aflat si Marco Verratti, mijlocasul italian nu s-a infectat cu virusul asiatic.

Meciul cu Lens din Ligue 1, amanat pe 29 august si reprogramat initial pe 10 septembrie, este in pericol sa nu se mai dispute. Cei din conducerea Ligue 1 au hotarat ca un meci sa nu se dispute daca intr-una dintre cele doua echipe exista mai mult de 4 cazuri pozitive de Covid-19.

???? Les joueurs testés positifs au Covid-19 au PSG : - Angel Di Maria ????????

- Leandro Paredes ????????

- Mauro Icardi ????????

- Marquinhos ????????

- Neymar ????????

- Keylor Navas ???????? La rencontre contre Lens le 10 septembre est maintenue pour le moment ???? #TeamPSG pic.twitter.com/VksgdJewUn — Pariskop (@Pariskopfr) September 4, 2020