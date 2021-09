Momente inedite pentru starurile lui PSG! Mbappe, Neymar și Ramos, puși să boteze gorile! Ce nume au ales 

Cinci dintre fotbaliștii lui Paris Saint-Germain au avut ocazia de a participa, în mod virtual, la ceremonia numită Kwuita Iizina, organizată începând cu 2005 de unul dintre sponsorii clubului din capitala Franței, Visit Rwanda.

Neymar, Kylian Mbappe, Sergio Ramos, Angel Di Maria și Marquinhos sunt reprezentanții lui PSG care au fost implicați în proiect, dedicat Zilei Mondiale a Gorilelor. Jucătorii au avut ocazia de a boteza trei gorile din Rwanda. Cele trei gorile au fost botezate Ingeri, Nshongore și Mudasumbwa.

Fotbaliștii au putut observa puii de gorile prin clipurile pe care le-au primit pe o tabletă și au explicat motivele din spatele numelor alese. În Rwanda există 380 de exemplare de gorile.

Happy World Gorilla Day!@PSG_English is proud to participate in the virtual gorilla baptism ceremony #KwitaIzina.

Family ????&???? can't wait to visit Rwanda soon and meet babies Nshongore, Ingeri and Mudasumbwa! ????@visitrwanda_now ???????? pic.twitter.com/NeI38KZTuD