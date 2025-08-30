Deși echipele au intrat la pauză cu 0-0 pe tabelă, Lille a făcut spectacol în partea a doua, înregistrând o victorie istorică, scor 7-1.



După o primă repriză fără goluri, Lille a dat o adevărată lecție de fotbal în a doua parte a meciului, marcând 7 goluri și lăsându-l pe portarul Bingourou Kamara fără replică.



Marcatorii au fost Perraud, Fernandez-Pardo (dublă), Igamane (dublă), Haraldsson și Sahraoui. Lorient a reușit un singur gol de onoare prin Tosin, în minutul 64.



Lille a scris istorie în Ligue 1



Această victorie mare a egalat un record vechi de 28 de ani în Ligue 1. Lille a devenit prima echipă de la Lyon din 1997 care reușește să înscrie 7 goluri într-o singură repriză, iar scorul de 7-1 a fost cea mai drastică înfrângere suferită de Lorient în istoria sa pe prima scenă a fotbalului francez.



Antrenorul Bruno Genesio poate fi mândru de evoluția echipei sale, care are un start excelent de sezon, fiind deja calificată în fazele preliminare ale UEFA Europa League. După 3 etape, Lille se află pe un traseu perfect, cu două victorii și un egal.

