După partida dintre Chelsea și Fulham, programată de la ora 14:30, alte patru partide vor avea loc de la ora 17:00, în cadrul rundei a treia din Premier League.



Manchester United - Burnley, LIVE pe VOYO de la 17:00



Manchester United va primi vizita nou-promovatei Burnley, după ce nu a reușit să câștige în primele două etape din Premier League. ”Diavolii” au pierdut cu 1-0 în fața celor de la Arsenal în prima etapă, iar în runda precedentă au remizat cu Fulham, scor 1-1.



Pe fondul unui joc bun în prima etapă cu Arsenal, fanii speră la un sezon decent, având în vedere că United a încheiat sezonul precedent în subsolul clasamentului și a pierdut finala Europa League, astfel că nu va juca în cupele europene în acest sezon.



De partea cealaltă, Burnley a reușit deja prima victorie din acest sezon. A câștigat pe teren propriu cu altă nou-promovată, Sunderland, scor 2-0.



Sunderland - Brentford, LIVE pe VOYO de la 17:00



Stadium of Light va fi din nou plin până la refuz pentru Sunderland - Brentford. După revenirea în Premier League, Sunderland a câștigat cu 3-0 pe teren propriu cu West Ham, într-o atmosferă de excepție, iar acum se anunță din nou infern pe arena care a lipsit timp de opt ani din peisajul primei ligi engleze.



Dacă Sunderland vine după o înfrângere, scor 2-0 cu Burnley în deplasare, Brentford are un moral bun după ce a reușit să învingă Aston Villa pe teren propriu cu 1-0.



Tottenham - Bournemouth, LIVE pe VOYO de la 17:00



Cu Thomas Frank pe bancă, Tottenham are un început entuziasmant de sezon în Premier League. Are două victorii din două meciuri și vine după un succes răsunător pe terenul lui Manchester City, scor 2-0.



Londonezii vor să-și continue seria bună din campionat, dar vor avea o misiune dificilă pe teren propriu. Bournemouth a pus multe probleme granzilor din Premier League în sezonul precedent, iar acum vine după o victorie cu Wolves, scor 1-0.



Wolves - Everton, LIVE pe VOYO de la 17:00



Wolverhampton nu are un început bun de sezon în Premier League. A pierdut în primele două etape, nu a reușit să marcheze niciun gol și a încasat cinci.



De partea cealaltă, Everton vine după victoria cu Brighton din ultima etapă, scor 2-0. A fost și primul meci al echipei pe noul stadion în Premier League.

