Cody Gakpo a semnat un nou contract cu Liverpool, prelungindu-și înțelegerea până în 2031.

Deși mai avea trei ani pe actualul său contract, mijlocașul olandez a ales să își asigure viitorul pe Anfield pentru încă o perioadă semnificativă.



„Este un sentiment incredibil să îmi prelungesc contractul cu acest club magnific. Sunt foarte recunoscător și sper să ofer mai multe momente frumoase”, a declarat Gakpo, care a ajuns la Liverpool în urmă cu doi ani, de la PSV Eindhoven, pentru 42 de milioane de euro.



Gakpo, în vârstă de 26 de ani, se află într-o formă excelentă și este acum jucătorul titular pe flancul stâng al lui Liverpool, în urma plecării lui Luis Diaz.



Deși a avut opțiuni de transfer în această fereastră, inclusiv de la Bayern Munchen, olandezul a ales să rămână pe Merseyside, iar Bayern a optat pentru achiziționarea colegului său, Diaz.

