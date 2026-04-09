OM este încă în căutarea gloriei din alte vremuri.

Clubul francez de fotbal Olympique Marseille şi-a dezvăluit, miercuri, noul logo, al 12-lea din istoria sa, conceput ca "o punte între trecutul şi viitorul" grupării, relatează AFP.

Mai rotund, mai aerodinamic şi cu o nuanţă de albastru puţin mai închisă, acest nou logo, care va apărea pe tricourile echipelor masculine şi feminine ale lui OM începând cu sezonul viitor, este rezultatul a "aproape 24 de luni de muncă", a declarat preşedintele interimar al lui Olympique, Alban Juster, în timpul prezentării sale de miercuri la Marsilia.

"Acesta este un moment important în istoria lui OM", a adăugat el, menţionând că logo-ul actual datează din 2004.

"Este o nouă identitate vizuală înrădăcinată în istoria şi identitatea oraşului Marsilia, o punte între trecut şi viitor", a declarat el la un eveniment la care au participat toţi jucătorii lui OM, antrenorul Habib Beye, directorul de fotbal Medhi Benatia şi mai multe legende ale clubului, precum Basile Boli şi Mamadou Niang.

Din puncte de vedere vizual, noul logo este mai simplu decât cel anterior, cu un "M" închis într-un cerc dublu reprezentând "O" şi un albastru descris de club drept "albastru Marsilia", mai închis decât vechiul albastru cer.

Motto-ul "Direct la poartă" şi steaua trofeului câştigat în Liga Campionilor vor fi prezente pe tricouri, dar nu neapărat pe toate produsele promoţionale.

"Am avut ultimul logo timp de mai bine de 20 de ani. Acesta îl vom avea încă câţiva ani şi va dăinui, prin colecţii şi rezultate şi va avea propria poveste", a declarat Alban Juster, numit preşedinte interimar după plecarea lui Pablo Longoria, care iniţiase discuţia privind acest nou logo.

"După 22 de ani, trebuia făcut, pentru că lumea s-a schimbat", a declarat Alessandro Antonello, directorul general al clubului din Marsilia, citat de Agerpres.

