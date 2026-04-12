Echipa lui Radu Drăgușin rămâne astfel pe locul 18 în ierarhie, cu 30 de puncte, și este una dintre candidatele serioase la retrogradare.

Roberto De Zerbi, convins că o poate salva pe Tottenham

Roberto De Zerbi a oferit o primă reacție după debutul ratat pe banca lui Tottenham. Antrenorul italian chemat de urgență pentru a o salva de la retrogradare pe Tottenham a transmis că nu are nimic să le reproșeze jucătorilor și că problemele lui Spurs sunt legate de starea de spirit din vestiar.

Italianul este convins că o poate salva pe Tottenham și că totul se va rezolva odată ce echipa va obține prima victorie. În ultimele meciuri din acest sezon, echipa lui Radu Drăgușin se va duela cu Brighton, Wolverhampton, Aston Villa, Leeds, Chelsea și Everton.

”Îmi pare rău, pentru că nu meritam să pierdem meciul. Am făcut un joc bun, poate nu suficient pentru a câștiga, dar am fost ghinioniști în câteva situații din prima repriză.

Nu pot să le reproșez nimic jucătorilor, pentru că au dat totul din punct de vedere al atitudinii și al spiritului. Cu siguranță putem juca mai bine. Trebuie să lucrăm la asta. Munca mea nu este atât de mult pe teren, pentru că sunt băieți buni și îmi pare rău pentru ei. Vreau să le ofer încredere în ceea ce au nevoie.

Din punct de vedere tactic, am făcut o primă repriză bună. Atât cu mingea, cât și fără minge. Nu avem încă încrederea necesară pentru a juca un fotbal deosebit, dar am făcut ceea ce am lucrat în această săptămână. Jucătorii pot evolua mai bine dacă au încredere.

Pot fi pentru ei un frate mai mare, un tată, nu au nevoie de un antrenor. Nu au nevoie să-și îmbunătățească fotbalul. Pot juca mai bine și o vor face atunci când vom ajunge la un alt nivel de încredere.

Sunt absolut sigur că, dacă vom reuși să câștigăm un meci, totul se va schimba”, a spus Roberto De Zerbi după meci.

