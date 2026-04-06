LIVE pe VOYO duminică seara, Olympique Marseille a pierdut și derby-ul cu AS Monaco, scor 1-2, după ce în etapa precedentă nu i-a făcut față pe Velodrome nici lui Lille, tot 1-2.

Pe ”Stade Louis II”, gazdele de la Monaco au condus cu 2-0, după reușitele lui Aleksandr Golovin (59) și Folarin Balogun (74).

OM a redus din diferență prin Amine Gouiri (85), dar doar atât.

La meci a fost prezent și Usain Bolt, fostul atlet care deține cele două recorduri mondiale fantastice la 100 m (9,58 s) și 200 m (19,19 s), cel care a dat simbolic startul derby-ului.

Marseille este acum pe 4, în afara locurilor de Champions League, la egalitate de puncte cu monegascii, aflați pe locul 5.