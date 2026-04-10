Volkswagen crede că sigla sa a fost plagiată de OM

Clubul francez Olympique Marseille și-a schimbat logo-ul, al 12-lea din istoria sa, conceput ca "o punte între trecutul şi viitorul" grupării. Mai rotund, mai aerodinamic şi cu o nuanţă de albastru mai închisă, acest nou logo, care va apărea pe tricourile echipelor masculine şi feminine ale lui OM începând cu sezonul viitor, este rezultatul a "aproape 24 de luni de muncă, un moment important în istoria lui OM", a declarat preşedintele interimar al lui Olympique, Alban Juster.

Însă lansarea a fost umbrită de reacția fanilor, care au caracterizat noua siglă a echipei ca "urâtă", "oribilă" sau "rezultată din topirea vechiului logo". În plus, echipa de comunicare a producătorului german de automobile Volkswagen a acuzat pe rețelele sociale că designul noi steme este practic o copie a propriului logo, cu un dublu VV inversat.

Olympique de Marseille este un club înființat în 1899, care este deținut acum de Frank McCourt (SUA / 95%) și Margarita Louis-Dreyfus (5%). Echipa evoluează pe Stade Velodrome și are în palmares titluri de campioană în Ligue 1 (9), trofee Coupe de France (10), Coupe de la Ligue (3), Trophee des Champions (3), Intertoto Cup (2005) și Champions League (1992-1993).

De-a lungul timpului, pentru "Olimpieni" au jucat fotbaliști de mare valoare, precum George Weah, Jean-Pierre Papin, Josip Skoblar, Didier Drogba, Franck Ribery, Samir Nasri, Steve Mandanda, Fabien Barthez, Rudi Voller, Chris Waddle, Marcel Desailly, Jairzinho, Robert Pires, Andreas Kopke, Didier Deschamps, Roger Magnusson, Enzo Francescoli, Abedi Pele, Laurent Blanc sau Alen Boksic.

Volkswagen este un producător german de automobile, cu sediul la Wolfsburg. Compania a fost înființată în 1937 de către Deutsche Arbeitsfront și face acum parte din Volkswagen Group (alături de Audi, Bentley, Cupra, Jetta, Lamborghini, Porsche, SEAT, Skoda, Ducati, International Motors, MAN, Scania, Volkswagen Truck & Bus). A avut venituri de 324.7 miliarde de euro (2024) și este cunoscut în industria auto pentru dezvoltarea unor modele legendare, precum Beetle, Polo, Golf, Passat sau Transporter. Logo-ul său este considerat unul dintre cele mai recunoscute la nivel mondial, forma actuală fiind în mare partea similară cu cea lansată în 1945.