În sferturile de finală l-a învins rapid pe românul Andrei Varga, care nu a rezistat nici măcar o rundă după două lovituri puternice la corp. În semifinale, Adamchuk a trecut și de Albert Enache, iar în finală s-a impus prin decizie unanimă în fața moldoveanului Vitalie Matei. Astfel, ucraineanul a câștigat piramida DFS și va lupta în marea finală K-1 de la Tokyo, una dintre cele mai importante scene ale kickboxingului mondial. Cine este Sergey Adamchuk, ucraineanul trimis de Moroșanu în finala K-1 de la Tokyo

Sergey Adamchuk s-a născut pe 7 februarie 1990, la Kryvyi Rih, în Ucraina. Sportivul concurează la categoria pană, între 65 și 70 de kilograme, are 1,74 m înălțime și luptă cu gardă inversă. Stilul său se bazează pe lovituri joase foarte puternice și combinații inspirate din kickboxing, Muay Thai și Sambo. Ucraineanul se pregătește la celebrul Mike’s Gym din Amsterdam, sala antrenorului Mike Passenier, locul în care s-au format și nume mari din sporturile de contact.

Adamchuk are un palmares impresionant în kickboxingul profesionist, cu peste 40 de victorii. Cel mai important moment al carierei a venit în 2015, când a devenit campion GLORY Featherweight, după victoria obținută la Milano în fața canadianului Gabriel Varga. De-a lungul carierei, a luptat cu sportivi de top precum Robin van Roosmalen sau Petchpanomrung Kiatmookao. Adamchuk mai are în vitrină, printre altele, succes în turneul Glory Featherweight Contender (2018), titlul european ISKA la categoria 70 kg și centura mondială WBC OPBU.