Lovitura pentru PSG: Mbappe, accidentat, lipseste o perioada lunga! Anuntul facut de francezi

PSG nu se mai bazeaza pe Neymar, iar acum a ramas si fara Mbappe.

Atacantul francez Kylian Mbappe s-a accidentat in meciul cu Toulouse din Ligue 1 si va lipsi cel putin o luna de pe teren, informeaza Le Parisien.

Mbappe va rata meciurile Frantei cu Albania si Andorra de pe 7 si 10 septembrie. E o veste proasta insa pentru Thomas Tuchel de la PSG, cel care nu se mai bazeaza pe Neymar in acest sezon. Brazilianul vrea sa se intoarca la Barcelona, dar cele doua cluburi nu reusesc sa se inteleaga.

In plus, PSG l-a pierdut cu Toulouse si pe Edinson Cavani, insa medicii inca nu au anuntat un verdict in cazul atacantului din Uruguay.