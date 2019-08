BREAKING NEWS: PSG a anuntat pe site-ul oficial ca a trimis un jucator in Romania! A luat titlul langa Neymar si Mbappe! Anuntul momentului

Transfer important reusit azi in Liga 1!

PSG a anuntat pe site-ul oficial ca l-a cedat la Hermannstadt pe Kevin Rimane! Fundasul de 28 de ani are 5 prezente pentru PSG in Ligue 1. Chiar daca n-a fost folosit prea mult in perioada petrecuta pe Parc des Princes, Rimane are in CV 3 titluri de campion in Franta (2016, 2018, 2019), o Supercupa (2018) si o Cupa a Frantei (2016).

Rimane si-a petrecut cea mai mare parte a carierei la echipa a doua a lui PSG. In februarie 2019, fotbalistul de 28 de ani a fost cedat la NK Istra din Croatia sub forma de imprumut.

"PSG ii ureaza lui Kevin tot binele in provocarile care il asteapta la FC Hermannstadt, in orasului Sibiu din Transilvania", ii transmite PSG lui Rimane in postarea de pe site-ul oficial.

Rimane poate juca atat in centrul apararii, cat si mijlocas defensiv. Crescut la PSG, internationalul din Guyana Franceza (21 de selectii, doua goluri) a fost sub contract pe Parc des Princes intre 2008 si 2011, apoi din nou din 2014 pana azi. Intre 2011 si 2014 a jucat pentru Boulogne in ligile a doua si a treia din Franta.