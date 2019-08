A fost 4-0 pentru campioana din Ligue 1. N-a fost insa o seara fara vesti proaste pentru antrenorul Tuchel. Mbappe s-a accidentat in repriza a doua dupa un sprint. A parasit terenul schiopatand!



Not what PSG fans want to see.

Mbappe grimacing as he clutches his left hamstring. pic.twitter.com/ZSNUuySqXt