Partida Brentford - Liverpool, din runda a noua din Premier League, va avea loc sâmbătă, de la ora 22:00 și va putea fi umărită LIVE pe platforma VOYO.
Liverpool vine după insuccesul 2-1 din derby-ul cu Manchester United și a ajuns la trei înfrângeri consecutive în Premier League, unde se află pe locul trei.
De cealaltă parte, Brentford se află pe locul 14 în campionat și vine după victoria cu 2-0 din meciul West Ham.
Ultima întâlnire dintre cele două formații s-a încheiat cu victoria „cormoranilor” cu 2-0.
În Champions League, Salah a ratat titularizarea cu Galatasaray (0-1), dar și cu Eintracht Frankfurt (5-1). A intrat în ambele confruntări pe final, dar nu a realizat nimic notabil.
Despre faptul că Salah pare într-o cădere, Arne Slot a ținut să puncteze în cadrul unei conferințe de presă că nu e îngrijorat absolut deloc de starul egiptean de pe Anfield.
Tehnicianul ”cormoranilor” a sugerat că cel mai bun lucru la care Salah se pricepe e să marcheze goluri și că o să o facă din nou cât de curând.
”Nu sunt îngrijorat. Mo a înscris mereu goluri pentru noi. Ultimul lucru care ma îngrijorează e că nu va marca, pentru că el asta a făcut toată viața, a înscris goluri.
Și la asta mă aștept în continuare”, a spus Arne Slot, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.
Din 2017, de când a ajuns pe Anfield, Salah și-a trecut numele pe tabela de marcaj de 248 de ori, a oferit 116 pase decisive și a înregistrat nu mai puțin de 413 apariții în toate competițiile.
Egipteanul a mai evoluat de-a lungul carierei sale la echipe precum AS Roma, FC Basel, Fiorentina, El Mokawloon și Chelsea.
