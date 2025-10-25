LIVE VIDEO Brentford - Liverpool, de la 22:00, pe VOYO! „Cormoranii” au trei înfrângeri la rând în Premier League

Brentford - Liverpool, de la 22:00, pe VOYO! „Cormoranii" au trei înfrângeri la rând în Premier League
Brentford - Liverpool va avea loc de la ora 22:00 și se vede pe VOYO.

brentford Premier League Liverpool Voyo
Partida Brentford - Liverpool, din runda a noua din Premier League, va avea loc sâmbătă, de la ora 22:00 și va putea fi umărită LIVE pe platforma VOYO.

  • Toate partidele din Premier League se văd în exclusivitate pe VOYO.

Brentford - Liverpool, de la 22:00, pe VOYO

Liverpool vine după insuccesul 2-1 din derby-ul cu Manchester United și a ajuns la trei înfrângeri consecutive în Premier League, unde se află pe locul trei.

De cealaltă parte, Brentford se află pe locul 14 în campionat și vine după victoria cu 2-0 din meciul West Ham.

Ultima întâlnire dintre cele două formații s-a încheiat cu victoria „cormoranilor” cu 2-0.

Ce a avut de zis Arne Slot după ce Mo Salah a înscris doar trei goluri în 12 meciuri la Liverpool

În Champions League, Salah a ratat titularizarea cu Galatasaray (0-1), dar și cu Eintracht Frankfurt (5-1). A intrat în ambele confruntări pe final, dar nu a realizat nimic notabil.

Despre faptul că Salah pare într-o cădere, Arne Slot a ținut să puncteze în cadrul unei conferințe de presă că nu e îngrijorat absolut deloc de starul egiptean de pe Anfield.

Tehnicianul ”cormoranilor” a sugerat că cel mai bun lucru la care Salah se pricepe e să marcheze goluri și că o să o facă din nou cât de curând.

”Nu sunt îngrijorat. Mo a înscris mereu goluri pentru noi. Ultimul lucru care ma îngrijorează e că nu va marca, pentru că el asta a făcut toată viața, a înscris goluri.

Și la asta mă aștept în continuare”, a spus Arne Slot, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

Din 2017, de când a ajuns pe Anfield, Salah și-a trecut numele pe tabela de marcaj de 248 de ori, a oferit 116 pase decisive și a înregistrat nu mai puțin de 413 apariții în toate competițiile.

Egipteanul a mai evoluat de-a lungul carierei sale la echipe precum AS Roma, FC Basel, Fiorentina, El Mokawloon și Chelsea.

Statul anunță "posibile noi descoperiri" de gaze în Marea Neagră. Studii pentru "o mai bună înțelegere a opțiunilor" DOCUMENT
Ce a avut de zis Arne Slot după ce Mo Salah a înscris doar trei goluri în 12 meciuri la Liverpool
Florian Wirtz a ajuns la 12 meciuri fără gol la Liverpool și a oferit o declarație surprinzătoare
Încă o tragedie la Liverpool! A murit subit și a lăsat în urmă trei copii: „Suntem profund îndurerați"
