Consiliul de administraţie al Ligii Profesioniste de Fotbal din Franţa (LFP) a aprobat, joi dimineaţă, amânarea meciului dintre PSG şi Lens din 11 aprilie, care era programat între meciurile europene ale clubului parizian, în timp ce RC Strasbourg a obţinut, de asemenea, amânarea meciului său împotriva lui Brest, informează cotidianul L'Equipe.

Lens - PSG, amânat în ciuda opoziției gazdelor

Fără prea mult suspans, consiliul de administraţie al Ligii Profesioniste de Fotbal (LFP) a votat în unanimitate, joi dimineaţă, în favoarea amânării celor două meciuri din Ligue 1 ale lui PSG şi Strasbourg, programate între prima şi a doua manşă a viitoarelor confruntări europene.

Clubul parizian a obţinut, aşadar, amânarea meciului Lens-PSG programat pentru 11 aprilie, care era iniţial planificat între cele două sferturi de finală ale Ligii Campionilor împotriva lui Liverpool, pe 8 şi 14 aprilie.

Între timp, omologii lor alsacieni beneficiază de amânarea meciului Brest-Strasbourg, programat iniţial pentru 12 aprilie, între cele două sferturi de finală ale Europa Conference League împotriva lui FSV Mainz, pe 9 şi 16 aprilie. Aceste două meciuri de campionat vor avea loc între etapele a 33-a (9 mai) şi a 34-a (16 mai) din Ligue 1, ultima fereastră disponibilă.

Lens pomenea de ”corectitudine, claritatea regulilor şi respectul pentru toţi jucătorii”

Partida din etapa a 29-a din Ligue 1, dintre liderul parizian (60 puncte, cu un meci mai puţin jucat) şi ocupanta locului secund, Lens (59 puncte), era programată pentru sâmbătă, 11 aprilie, pe stadionul Bollaert, între prima şi a doua manşă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor, pe care PSG le va juca împotriva lui Liverpool.

Conducerea clubului francez de fotbal RC Lens a transmis, luni seară, că se opune amânării meciului cu Paris Saint-Germain, programat peste trei săptămâni, invocând angajamentul său "faţă de corectitudine, claritatea regulilor şi respectul pentru toţi jucătorii", informează AFP.

Însă PSG a solicitat oficial o amânare din partea Ligii, a indicat, luni seară, o sursă apropiată clubului, argumentând că acest tip de reprogramare a fost implementat în mod regulat în trecut de către LFP în beneficiul diferitelor cluburi franceze implicate în competiţii europene, informează Agerpres.

PSG se va conforma însă deciziilor organismelor de conducere, a insistat sursa, subliniind totodată importanţa abordării acestor probleme cu reţinere şi în cadrul colectiv care guvernează campionatul francez. Acest demers, adaugă aceeaşi sursă, este structurat şi transparent şi nu constituie în niciun fel o contestare a campionatului.