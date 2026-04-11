După incendiul de la barul Le Constellation din Crans-Montana, de Anul Nou, Tahirys Dos Santos, care a suferit arsuri pe 30% din suprafaţa corpului şi a fost internat timp de mai multe săptămâni, îşi va face revenirea în competiţie cu echipa a doua a FC Metz, în această seară, relatează RMC Sport.

Tahirys Dos Santos revine în competiţie. La trei luni după ce a fost grav rănit în incendiul de la barul Le Constellation din Crans-Montana, Elveţia, jucătorul în vârstă de 19 ani se pregăteşte să revină pe teren.

„Muncă, răbdare şi determinare. Mă bucur să-l revăd pe teren”

Agentul său, Christophe Hutteau, a anunţat vestea bună pe Instagram.

„Muncă, răbdare şi determinare. Mă bucur să-l revăd pe teren”, a scris el, precizând că protejatul său va juca cu echipa a doua a clubului Metz, care evoluează în N3, sâmbătă seara, la ora locală 21:00, împotriva FC Balagne.

Cu câteva zile în urmă, Tahirys Dos Santos a postat pe Instagram fotografii cu el în timpul antrenamentelor, sugerând o revenire în competiţie. O situaţie de neimaginat cu câteva luni în urmă, după tragedia de la Crans-Montana.

Și-a salvat iubita din flăcări

Tânărul fundaş al echipei Grenats a suferit arsuri pe 30% din suprafaţa corpului după ce şi-a salvat iubita din flăcări, în timp ce aceasta se îndrepta spre toaletă.

Iniţial internat la Sion, jucătorul în vârstă de 19 ani a fost apoi transferat la centrul pentru arşi gravi din Stuttgart. Afectat la plămâni, şi-a recăpătat rapid capacitatea respiratorie, dar prezenta încă numeroase arsuri pe braţe, faţă şi, în special, pe ceafă.

„S-a simţit foarte bine la antrenamente săptămâna aceasta. Şi-a regăsit ritmul şi a fost prezent în dueluri. Evident, îi va lipsi puţin ritmul după această lungă absenţă, dar senzaţiile sunt acolo”, a declarat antrenorul echipei, Abasse Ba, citat de Le Parisien.