OFICIAL La trei luni după ce a suferit răni grave în incendiul de la Crans-Montana, Tahirys Dos Santos va juca pentru FC Metz

La trei luni după ce a suferit răni grave în incendiul de la Crans-Montana, Tahirys Dos Santos va juca pentru FC Metz Ligue 1
Tânărul fotbalist abia a scăpat cu viață din incendiul din Elveția.

Tahirys Dos SantosFC Metzincendiul de la Crans-MontanaChristophe HutteauAbasse Ba
După incendiul de la barul Le Constellation din Crans-Montana, de Anul Nou, Tahirys Dos Santos, care a suferit arsuri pe 30% din suprafaţa corpului şi a fost internat timp de mai multe săptămâni, îşi va face revenirea în competiţie cu echipa a doua a FC Metz, în această seară, relatează RMC Sport.

Tahirys Dos Santos revine în competiţie. La trei luni după ce a fost grav rănit în incendiul de la barul Le Constellation din Crans-Montana, Elveţia, jucătorul în vârstă de 19 ani se pregăteşte să revină pe teren. 

„Muncă, răbdare şi determinare. Mă bucur să-l revăd pe teren”

Agentul său, Christophe Hutteau, a anunţat vestea bună pe Instagram.

„Muncă, răbdare şi determinare. Mă bucur să-l revăd pe teren”, a scris el, precizând că protejatul său va juca cu echipa a doua a clubului Metz, care evoluează în N3, sâmbătă seara, la ora locală 21:00, împotriva FC Balagne.

Cu câteva zile în urmă, Tahirys Dos Santos a postat pe Instagram fotografii cu el în timpul antrenamentelor, sugerând o revenire în competiţie. O situaţie de neimaginat cu câteva luni în urmă, după tragedia de la Crans-Montana. 

Și-a salvat iubita din flăcări

Tânărul fundaş al echipei Grenats a suferit arsuri pe 30% din suprafaţa corpului după ce şi-a salvat iubita din flăcări, în timp ce aceasta se îndrepta spre toaletă.

Iniţial internat la Sion, jucătorul în vârstă de 19 ani a fost apoi transferat la centrul pentru arşi gravi din Stuttgart. Afectat la plămâni, şi-a recăpătat rapid capacitatea respiratorie, dar prezenta încă numeroase arsuri pe braţe, faţă şi, în special, pe ceafă.

„S-a simţit foarte bine la antrenamente săptămâna aceasta. Şi-a regăsit ritmul şi a fost prezent în dueluri. Evident, îi va lipsi puţin ritmul după această lungă absenţă, dar senzaţiile sunt acolo”, a declarat antrenorul echipei, Abasse Ba, citat de Le Parisien.

Iranul a închis din nou Strâmtoarea Ormuz, din cauza atacurilor Israelului în Liban
Iranul a închis din nou Strâmtoarea Ormuz, din cauza atacurilor Israelului în Liban
Fundașul central român din Champions League a ajuns golgheter în... Cambodgia! ”Cel mai greu este cu mâncarea și căldura”
Fundașul central român din Champions League a ajuns golgheter în... Cambodgia! ”Cel mai greu este cu mâncarea și căldura”
FCSB - Oțelul Galați 4-0, SHOW în pustiul de pe Arena Națională, așteptăm după pauză și golul lui Târnovanu!
FCSB - Oțelul Galați 4-0, SHOW în pustiul de pe Arena Națională, așteptăm după pauză și golul lui Târnovanu!
Explicația pentru faza controversată de la golul lui FCSB! De ce nu s-a fluierat henț
Explicația pentru faza controversată de la golul lui FCSB! De ce nu s-a fluierat henț
Liverpool – Fulham 2-0, în direct pe VOYO acum! Gol elegant pentru Salah
Liverpool – Fulham 2-0, în direct pe VOYO acum! Gol elegant pentru Salah
Adrian Mihalcea, confesiune după UTA - Botoșani: „E dificil. E rău de tot”
Adrian Mihalcea, confesiune după UTA - Botoșani: „E dificil. E rău de tot”
Cum a explicat Mirel Rădoi schimbările din echipa de start a lui FCSB
Cum a explicat Mirel Rădoi schimbările din echipa de start a lui FCSB
”8 milioane de euro!” Gestul lui Ivan Savvidis îl va încânta pe Răzvan Lucescu după o săptămână de coșmar

”8 milioane de euro!” Gestul lui Ivan Savvidis îl va încânta pe Răzvan Lucescu după o săptămână de coșmar

Ce și-a scris Andrei Rațiu pe tricou la primul meci după decesul lui Mircea Lucescu

Ce și-a scris Andrei Rațiu pe tricou la primul meci după decesul lui Mircea Lucescu

"Iată cât de mult îl iubește PAOK pe Răzvan!" Grecii dezvăluie ce s-a plănuit la Salonic

"Iată cât de mult îl iubește PAOK pe Răzvan!" Grecii dezvăluie ce s-a plănuit la Salonic

Reacția ”dușmanilor” lui Mircea Lucescu după moartea legendarului antrenor! ”Il Luce” i-a făcut praf după meciul României

Reacția ”dușmanilor” lui Mircea Lucescu după moartea legendarului antrenor! ”Il Luce” i-a făcut praf după meciul României

De Zerbi, indiciu clar despre Drăgușin înaintea primului meci la Tottenham: "Asta vreau să văd!"

De Zerbi, indiciu clar despre Drăgușin înaintea primului meci la Tottenham: "Asta vreau să văd!"

Lovitură grea încasată de Radu Drăgușin și de Tottenham! Nord-londonezii, față în față cu o rușine istorică

Lovitură grea încasată de Radu Drăgușin și de Tottenham! Nord-londonezii, față în față cu o rușine istorică



FCSB - Oțelul Galați 4-0, SHOW în pustiul de pe Arena Națională, așteptăm după pauză și golul lui Târnovanu!
FCSB - Oțelul Galați 4-0, SHOW în pustiul de pe Arena Națională, așteptăm după pauză și golul lui Târnovanu!
Explicația pentru faza controversată de la golul lui FCSB! De ce nu s-a fluierat henț
Explicația pentru faza controversată de la golul lui FCSB! De ce nu s-a fluierat henț
Cum a explicat Mirel Rădoi schimbările din echipa de start a lui FCSB
Cum a explicat Mirel Rădoi schimbările din echipa de start a lui FCSB
Adrian Mihalcea, confesiune după UTA - Botoșani: „E dificil. E rău de tot”
Adrian Mihalcea, confesiune după UTA - Botoșani: „E dificil. E rău de tot”
Daniel Pancu, răspuns surprinzător când a fost întrebat dacă își lasă jucătorii la Înviere! Ce spune despre șansele la titlu
Daniel Pancu, răspuns surprinzător când a fost întrebat dacă își lasă jucătorii la Înviere! Ce spune despre șansele la titlu
Fotbalistul care a supraviețuit tragediei de la Crans-Montana, declarații sfâșietoare: ”Îi strigam, dar nu răspundea nimeni”
Fotbalistul care a supraviețuit tragediei de la Crans-Montana, declarații sfâșietoare: ”Îi strigam, dar nu răspundea nimeni”
Ultimele vești despre Tahirys Dos Santos, fotbalistul lui Metz grav rănit în incendiul de la Crans-Montana!
Ultimele vești despre Tahirys Dos Santos, fotbalistul lui Metz grav rănit în incendiul de la Crans-Montana!
Ladislau Boloni, discurs-manifest după ce FC Metz s-a salvat incredibil de la retrogradare: ”Adevăr știut de toată lumea”
Ladislau Boloni, discurs-manifest după ce FC Metz s-a salvat incredibil de la retrogradare: ”Adevăr știut de toată lumea”
Ladislau Boloni, un nou eșec în Ligue 1! La câte înfrângeri consecutive a ajuns antrenorul
Ladislau Boloni, un nou eșec în Ligue 1! La câte înfrângeri consecutive a ajuns antrenorul
Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

stirileprotv Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

protv Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

stirileprotv Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

stirileprotv Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

