Cele două echipe și-au dat întâlnire în ultima etapă a sezonului din Franța. La finalul meciului, FC Metz, formația dirijată de Ladislau Boloni, s-a salvat incredibil de la retrogradare, după al șaselea criteriu - TOATE DETALIILE AICI.

Ladislau Boloni, discurs-manifest după ce FC Metz s-a salvat incredibil de la retrogradare: ”Adevăr știut de toată lumea”

După confruntarea de duminică seară, Ladislau Boloni a ținut un discurs-manifest. Antrenorul a menționat că știa că PSG o să pună presiune și a mărturisit cât de dificil a fost să privească partida de pe ”Stade Saint-Symphorien”, știind că echipa pe care o pregătește ar putea retrograda direct la capătul celor 90 de minute.

”Nu putem ascunde realitatea. Fiecare minut petrecut fără să primești gol te apropie de play-off. Am vrut să economisim timp, pentru că cel care o face își câștigă viața. Ne-am dorit să treacă timpul. Să avem echilibru, să păstrăm mingea, să fim oportuniști, să facem tranziții rapide. PSG nu a pierdut, acesta este un adevăr pe care îl știe toată lumea. Trebuia să fim bine echilibrați, dar nu am reușit să fim așa în prima parte. Eram dezorientați cu un gol căzut din cer. A fost o lovitură de ciocan și au contat să ne străpungă pe partea dreaptă. Nu am reușit să repar și am fost ușurat când am intrat la pauză.

Am numărat minutele și uneori le-am cerut colegilor scorul. Eram îngrijorat. Așteptam finalul meciului. Le-am spus jucătorilor că nu e normal să-l felicit după o înfrângere, dar am făcut-o oricum, pentru că am reușit să fim mai echilibrați în actul secund. Parisul a dominat, dar am rezistat.

Când eram copil, unul dintre profesorii mei mi-au spus: 'În viață, primești ceea ce poți, nu ceea ce vrei'. Evident că voiam să câștigăm acasă, dar din când în când, faci ce poți. E mai înțelept. A fost poate și de teama rezultatului de la Lorient.

La pauză le-am spus jucătorilor că, pentru moment, comportamentul nostru nu ne dă dreptul să sperăm la mai mult. Trebuie să alergi, să mergi la duel. Să pui piciorul pe minge, să suferi. Dacă nu avem asta, atunci nu o merităm.

Nu am o baghetă magică. Ne vom odihni. Știu că există oboseală mentală după acest campionat. Am câștigat puțin timp și ne-am dori să ridicăm nivelul puțin. Poate să reducem colectivul, pentru că avem nevoie de războinici. Există o dificultate, pentru că adversarul nostru va ajunge într-o dinamică mai bună decât noi. Vom depune eforturi pentru a fi, de asemenea, într-o stare de spirit bună. Ca să nu mai jucăm ca în meciul de azi”, a spus Boloni.

Ce urmează pentru Metz

La baraj, Metz va întâlni o echipă din Ligue 2. Câștigătoarea meciului dintre Rodez (locul 4) și Paris FC (locul 5) se va duela cu St. Etienne (locul 3), iar echipa care va învinge o va înfrunta în dublă manșă pe formația pregătită de Laszlo Boloni. Cele două partide sunt programate pe 30 mai, respectiv 2 iunie.