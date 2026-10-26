Toate meciurile din Ligue 1 sunt difuzate de VOYO. Etapa cu numărul #8 ne aduce în prim-plan un derby important: campioana en-titre PSG va da peste Lyon.

PSG - Lyon, pe Sport.ro și VOYO de la 21:30 | Parizienii vor să vină pe primul loc în Ligue 1

PSG - Lyon se înfruntă în etapa #8 din Ligue 1 pe stadionul „Parc des Princes” din Paris, într-un meci care va putea fi urmărit pe Sport.ro și pe Facebook Sport.ro. Totodată, partida va fi transmisă în exclusivitate pe VOYO.

Parizienii vin după victoria din Champions League cu Barcelona, scor 4-2, în timp ce Lyon vine după victoria din runda precedentă a sezonului cu Nice, scor 2-1.

Ultimul meci dintre PSG și Lyon a avut loc pe „Parc des Princes”, în returul stagiunii, când oaspeții din această seară s-au impus cu 2-1.

În acest moment, echipa pregătită de Luis Enrique se află pe locul 5, cu 14 puncte. După 7 etape, parizienii au bifat patru victorii, două remize și un eșec.

Lyon, în schimb, e pe 4, cu 14 puncte, iar cu o victorie poate urca pe primul loc în clasament. Formația dirijată de Paulo Fonseca are patru victorii, două remize și un eșec.

Cum arată clasamentul din Ligue 1