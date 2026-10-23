Probleme în Paris! PSG – Lyon se joacă în timpul ceremoniei Balonului de Aur

Cele două echipe implicate, PSG şi Lyon, ocupă, la golaveraj, primele două locuri în clasament, având 14 puncte. În afara lor, alte trei echipe au adunat acelaşi număr de puncte, 14, departajarea lor făcându-se prin golaveraj.

Meciul de la Paris se va disputa luni, la aceeaşi oră la care este programată ceremonia de decernare a Balonului de Aur – trofeu pentru care se află în competiţie zece jucători parizieni, în frunte cu Dembele, Kvaratskhelia sau Fabian Ruiz.

Aceasta este a patra reprogramare a meciurilor din acest weekend, atât în ​​Ligue 1, cât şi în Ligue 2, din cauza demonstraţiilor de amploare planificate în acest weekend în Franţa, la o săptămână după cele din 17 octombrie.

În ciuda acestor reprogramări, un alt eveniment major se va disputa duminică, la Paris. Este vorba de meciul de fotbal american din NFL, dintre New Orleans şi Pittsburgh, ce va avea loc pe Stade de France, şi pentru care s-au mobilizat deja forţele de ordine pariziene, scrie News.ro.