GALERIE FOTO Andreea Ana, medalie la Campionatul Mondial de lupte de la Astana!

Andreea Ana, medalie la Campionatul Mondial de lupte de la Astana! Sporturi "Nu merg nicăieri, nici nu vreau să știu ce am!" Andreea Ana, mostră de curaj și voință înainte de Paris 2024
SPORT.RO
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Bronz pentru sportiva noastră.

TAGS:
Andreea AnaAndreea Beatrice AnaCampionatul Mondial de lupteluptecategoria 53 kg
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"Nu merg nicăieri, nici nu vreau să știu ce am!" Andreea Ana, mostră de curaj și voință înainte de Paris 2024
"Nu merg nicăieri, nici nu vreau să știu ce am!" Andreea Ana, mostră de curaj și voință înainte de Paris 2024
"Nu merg nicăieri, nici nu vreau să știu ce am!" Andreea Ana, mostră de curaj și voință înainte de Paris 2024
"Nu merg nicăieri, nici nu vreau să știu ce am!" Andreea Ana, mostră de curaj și voință înainte de Paris 2024
"Nu merg nicăieri, nici nu vreau să știu ce am!" Andreea Ana, mostră de curaj și voință înainte de Paris 2024
"Nu merg nicăieri, nici nu vreau să știu ce am!" Andreea Ana, mostră de curaj și voință înainte de Paris 2024
"Nu merg nicăieri, nici nu vreau să știu ce am!" Andreea Ana, mostră de curaj și voință înainte de Paris 2024
"Nu merg nicăieri, nici nu vreau să știu ce am!" Andreea Ana, mostră de curaj și voință înainte de Paris 2024
"Nu merg nicăieri, nici nu vreau să știu ce am!" Andreea Ana, mostră de curaj și voință înainte de Paris 2024
"Nu merg nicăieri, nici nu vreau să știu ce am!" Andreea Ana, mostră de curaj și voință înainte de Paris 2024
"Nu merg nicăieri, nici nu vreau să știu ce am!" Andreea Ana, mostră de curaj și voință înainte de Paris 2024
"Nu merg nicăieri, nici nu vreau să știu ce am!" Andreea Ana, mostră de curaj și voință înainte de Paris 2024
"Nu merg nicăieri, nici nu vreau să știu ce am!" Andreea Ana, mostră de curaj și voință înainte de Paris 2024
"Nu merg nicăieri, nici nu vreau să știu ce am!" Andreea Ana, mostră de curaj și voință înainte de Paris 2024
"Nu merg nicăieri, nici nu vreau să știu ce am!" Andreea Ana, mostră de curaj și voință înainte de Paris 2024
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Sportiva Andreea Beatrice Ana a câştigat, joi, medalia de bronz la categoria 53 kg, la Campionatul Mondial de lupte pentru seniori, competiţie care se desfăşoară la Astana.

Cu determinare, curaj şi forţă, Andreea Ana a urcat pe a treia treaptă a podiumului după ce a învins-o cu 6-3 pe sportiva americană Cristelle Rodriguez Dobler.

Românca, ”abonată” la bronzul mondial

Este al doilea bronz mondial consecutiv pentru Andreea Ana, după medalia obţinută anul trecut la Zagreb.

"O nouă performanţă de excepţie, o nouă dovadă a valorii sale şi un motiv imens de mândrie pentru luptele româneşti.

Felicitări, Andreea! Ai luptat pentru tine, pentru echipă şi pentru România. Felicitări întregului staff tehnic pentru această performanţă!", notează Federația Română de Lupte pe Facebook. news.ro

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