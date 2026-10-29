Speranțe pentru Paris! Andreea Ana, prima campioană europeană la lupte din România. Alina Vuc, bronz continental

JO 2020 Andreea Ana, învinsă de o dublă campioană mondială, la cat.58 kg de la lupte libere. Poate intra în recalificări

Speranțe pentru Paris! Andreea Ana, prima campioană europeană la lupte din România. Alina Vuc, bronz continental

Speranțe pentru Paris! Andreea Ana, prima campioană europeană la lupte din România. Alina Vuc, bronz continental

Andreea Ana Beatrice, la un pas de aur la Campionatele Europene de Lupte de la Zagreb

Andreea Ana, argint la Europenele de lupte U23. "Totul depinde de fracțiuni de secundă!"

Andreea Ana, argint la Europenele de lupte U23. "Totul depinde de fracțiuni de secundă!"

"Nu merg nicăieri, nici nu vreau să știu ce am!" Andreea Ana, mostră de curaj și voință înainte de Paris 2024

"Nu merg nicăieri, nici nu vreau să știu ce am!" Andreea Ana, mostră de curaj și voință înainte de Paris 2024

"Nu merg nicăieri, nici nu vreau să știu ce am!" Andreea Ana, mostră de curaj și voință înainte de Paris 2024

"Nu merg nicăieri, nici nu vreau să știu ce am!" Andreea Ana, mostră de curaj și voință înainte de Paris 2024

"Nu merg nicăieri, nici nu vreau să știu ce am!" Andreea Ana, mostră de curaj și voință înainte de Paris 2024

"Nu merg nicăieri, nici nu vreau să știu ce am!" Andreea Ana, mostră de curaj și voință înainte de Paris 2024

"Nu merg nicăieri, nici nu vreau să știu ce am!" Andreea Ana, mostră de curaj și voință înainte de Paris 2024

"Nu merg nicăieri, nici nu vreau să știu ce am!" Andreea Ana, mostră de curaj și voință înainte de Paris 2024

"Nu merg nicăieri, nici nu vreau să știu ce am!" Andreea Ana, mostră de curaj și voință înainte de Paris 2024

"Nu merg nicăieri, nici nu vreau să știu ce am!" Andreea Ana, mostră de curaj și voință înainte de Paris 2024

"Nu merg nicăieri, nici nu vreau să știu ce am!" Andreea Ana, mostră de curaj și voință înainte de Paris 2024

"Nu merg nicăieri, nici nu vreau să știu ce am!" Andreea Ana, mostră de curaj și voință înainte de Paris 2024

"Nu merg nicăieri, nici nu vreau să știu ce am!" Andreea Ana, mostră de curaj și voință înainte de Paris 2024

"Nu merg nicăieri, nici nu vreau să știu ce am!" Andreea Ana, mostră de curaj și voință înainte de Paris 2024