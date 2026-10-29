Sportiva Andreea Beatrice Ana a câştigat, joi, medalia de bronz la categoria 53 kg, la Campionatul Mondial de lupte pentru seniori, competiţie care se desfăşoară la Astana.
Cu determinare, curaj şi forţă, Andreea Ana a urcat pe a treia treaptă a podiumului după ce a învins-o cu 6-3 pe sportiva americană Cristelle Rodriguez Dobler.
Românca, ”abonată” la bronzul mondial
Este al doilea bronz mondial consecutiv pentru Andreea Ana, după medalia obţinută anul trecut la Zagreb.
"O nouă performanţă de excepţie, o nouă dovadă a valorii sale şi un motiv imens de mândrie pentru luptele româneşti.
Felicitări, Andreea! Ai luptat pentru tine, pentru echipă şi pentru România. Felicitări întregului staff tehnic pentru această performanţă!", notează Federația Română de Lupte pe Facebook. news.ro