Boavista Porto, un club istoric al fotbalului portughez, este aproape de dispariţie, scrie site-ul eurosport.fr.
Deja retrogradată în ultima divizie a campionatului de amatori (AF Porto - 1ª Divisão, adică liga a opta), după ce a fost plasat în lichidare, clubul Boavista, care a fost nevoit să declare forfait la ultimele două meciuri, este pe cale să dispară, potrivit Asociaţiei de fotbal din Porto.
Ultimul meci a fost anulat din cauza lipsei de jucători
Meciul împotriva lui Ventura SC, care urma să aibă loc miercuri seara, a fost pur şi simplu anulat din cauza lipsei de jucători înscrişi şi eligibili să dispute partida.
În etapa precedentă, Boavista pierduse deja meciul contra lui Panteras Negras FC, un club creat de suporterii săi în vară, în urma retrogradării echipei la nivel de amatori: 0-3 la masa verde pentru neprezentare.
În faţa acestei situaţii dramatice, AF Porto a confirmat posibilitatea dispariţiei definitive a clubului Boavista.
Consiliul său de disciplină va trebui să ia o decizie, mai ales că regulamentul prevede că "absenţa nejustificată de la două meciuri oficiale consecutive sau trei meciuri intercalate se pedepseşte în conformitate cu prevederile paragrafului 2 al articolului 46", aşa cum a relatat L'Equipe.
Patronul Gerard Lopez, omul care distruge cluburi în toată Europa
Viitorul pare foarte sumbru pentru gruparea portugheză, deţinută de controversatul Gerard Lopez.
Omul de afaceri hispano-luxemburghez ar face astfel să se prăbuşească un al treilea club, după Mouscron (Belgia) şi Girondins de Bordeaux (Franţa), subliniază Agerpres.
Boavista Porto are 9 trofee interne în palmares
Boavista, club fondat în august 1903, printre ai cărui jucători notabili a fost românul Ion Timofte (Timofte II), are în palmares un titlu de campioană (2001), cinci trofee în Cupa Portugaliei şi trei în Supercupa Portugaliei.
Echipa a atins semifinalele Cupei UEFA în 2003.