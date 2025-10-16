VIDEO Fosta campioană a Portugaliei semifinalistă în Europa a ajuns în Liga 8 și este la un pas de dispariția definitivă!

Boavista Porto, echipă la care a jucat românul Ion Timofte, a câștigat titlul în 2001.

Boavista Porto, un club istoric al fotbalului portughez, este aproape de dispariţie, scrie site-ul eurosport.fr.

Deja retrogradată în ultima divizie a campionatului de amatori (AF Porto - 1ª Divisão, adică liga a opta), după ce a fost plasat în lichidare, clubul Boavista, care a fost nevoit să declare forfait la ultimele două meciuri, este pe cale să dispară, potrivit Asociaţiei de fotbal din Porto.

Ultimul meci a fost anulat din cauza lipsei de jucători

Meciul împotriva lui Ventura SC, care urma să aibă loc miercuri seara, a fost pur şi simplu anulat din cauza lipsei de jucători înscrişi şi eligibili să dispute partida. 

În etapa precedentă, Boavista pierduse deja meciul contra lui Panteras Negras FC, un club creat de suporterii săi în vară, în urma retrogradării echipei la nivel de amatori: 0-3 la masa verde pentru neprezentare.

În faţa acestei situaţii dramatice, AF Porto a confirmat posibilitatea dispariţiei definitive a clubului Boavista. 

Consiliul său de disciplină va trebui să ia o decizie, mai ales că regulamentul prevede că "absenţa nejustificată de la două meciuri oficiale consecutive sau trei meciuri intercalate se pedepseşte în conformitate cu prevederile paragrafului 2 al articolului 46", aşa cum a relatat L'Equipe.

Patronul Gerard Lopez, omul care distruge cluburi în toată Europa

Viitorul pare foarte sumbru pentru gruparea portugheză, deţinută de controversatul Gerard Lopez

Omul de afaceri hispano-luxemburghez ar face astfel să se prăbuşească un al treilea club, după Mouscron (Belgia) şi Girondins de Bordeaux (Franţa), subliniază Agerpres.

Boavista Porto are 9 trofee interne în palmares

Boavista, club fondat în august 1903, printre ai cărui jucători notabili a fost românul Ion Timofte (Timofte II), are în palmares un titlu de campioană (2001), cinci trofee în Cupa Portugaliei şi trei în Supercupa Portugaliei. 

Echipa a atins semifinalele Cupei UEFA în 2003.

La 17 ani, atacantul român născut în Spania înscrie la seniori în Austria și este aproape de Bundesliga! ”M-am apucat de fotbal acum patru ani”
Mkhitaryan îl compară pe Chivu cu un antrenor uriaș: "Sunt similari"
Câte etape a fost suspendat Enzo Maresca după comportamentul nesportiv de la finalul meciului Chelsea - Liverpool 2-1
Contra, prezentare spectaculoasă în Qatar: „Știți ce a făcut la Dinamo?“
S-a transferat în Emiratele Arabe Unite, dar spune că nu pentru bani. "Copiii mei nu vreau să crească în Anglia"
”Terminator”! Multipla campioană olimpică Ariarne Titmus și-a anunțat retragerea la 25 de ani
Răsturnare de situație pentru Radu Drăgușin! Ce s-a întâmplat la Tottenham, după ce englezii i-au anunțat plecarea

Au renunțat la înjumătățirea punctelor înainte de play-off: "Decizie în unanimitate"

Nicolae Stanciu, OUT! Anunțul făcut în Italia

Marius Lăcătuș, dialog în contradictoriu cu Gigi Becali: ”Am fost un prost că am avut încredere în tine!”

Gigi Becali a făcut anunțul după accidentarea lui Mihai Popescu: ”O să îl băgăm pe el!”

Apărarea lui FCSB, destrămată! Pleacă și ultimul fundaș rămas ”în picioare”



Mkhitaryan îl compară pe Chivu cu un antrenor uriaș: "Sunt similari"
Contra, prezentare spectaculoasă în Qatar: „Știți ce a făcut la Dinamo?“
Teja o avertizează pe FCSB: "Vrem să intrăm în istorie, iar prima victorie să fie contra lor. Avem exemplu naționala"
Câte etape a fost suspendat Enzo Maresca după comportamentul nesportiv de la finalul meciului Chelsea - Liverpool 2-1
S-a transferat în Emiratele Arabe Unite, dar spune că nu pentru bani. "Copiii mei nu vreau să crească în Anglia"
30 de milioane de euro pentru multipla campioană ajunsă acum tocmai în Liga 4!
Ce face o echipă de top atunci când își pierde ambii portari, accidentați grav la același antrenament!
Jose Mourinho numește marea surpriză și dezamăgirea de la EURO 2024: "Momentul adevărului a venit!"
Florin Răducioiu nu a avut milă de Cristiano Ronaldo, după meciul din optimi: "Mi-era milă, neputință"
Campioana Portugaliei s-a decis în ultima etapă! Cine a câștigat titlul
Cu cine se descurcă în poartă echipa de top care și-a pierdut ambii goalkeeperi, accidentați grav la același antrenament!
stirileprotv Mitul mașinilor „eco”: Hibridele plug-in poluează aproape la fel de mult ca cele pe benzină | Raport

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

stirileprotv Hamas returnează încă două cadavre: 10 din cele 28 de victime au fost repatriate, tensiuni cresc între Israel și Hamas

stirileprotv Trump amenință Venezuela: „Luăm în calcul lovituri terestre împotriva cartelurilor” – CIA ar fi fost deja autorizată

