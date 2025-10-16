Boavista Porto, un club istoric al fotbalului portughez, este aproape de dispariţie, scrie site-ul eurosport.fr.

Deja retrogradată în ultima divizie a campionatului de amatori (AF Porto - 1ª Divisão, adică liga a opta), după ce a fost plasat în lichidare, clubul Boavista, care a fost nevoit să declare forfait la ultimele două meciuri, este pe cale să dispară, potrivit Asociaţiei de fotbal din Porto.

Ultimul meci a fost anulat din cauza lipsei de jucători



Meciul împotriva lui Ventura SC, care urma să aibă loc miercuri seara, a fost pur şi simplu anulat din cauza lipsei de jucători înscrişi şi eligibili să dispute partida.

În etapa precedentă, Boavista pierduse deja meciul contra lui Panteras Negras FC, un club creat de suporterii săi în vară, în urma retrogradării echipei la nivel de amatori: 0-3 la masa verde pentru neprezentare.

